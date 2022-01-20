هيئة قضاء البترون في "التيار": انقطاع الكهرباء ناجم عن نقص في الموظفين ونصيحة لغياث يزبك

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أصدرت هيئة قضاء البترون في "التيار الوطني الحر" ردا على مرشح "القوات اللبنانية" في القضاء غياث يزبك بيانا قالت فيه: "دأب السيد غياث يزبك منذ صحوته البترونية المستجدة في ادعائه السهر على مصالح البترونيين ومتابعة مشاكلهم وانتقاد من وقف الى جانبهم وتابع همومهم وسعى بكل ما أوتي من قوة وعلم ونفوذ الى تطوير منطقة البترون وانمائها حتى أصبحت نموذجا نحسد عليه وقبلة للسياحة الداخلية والخارجية. ولم يتوان السيد غياث وفاء لنهج حزبه عن استخدام كل وسائل التشويه الاعلامي والافتراء والكذب، وآخر ابداعاته في هذا المجال ادعاؤه ان رئيس تكتل "لبنان القوي" النائب جبران باسيل "ضغط على المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان لعدم اصلاح العطل الكهربائي في البترون"، والحقيقة هي ان انقطاع التيار الكهربائي عن بعض المناطق في البترون غير ناجم عن عطل تقني، ولكن عن سوء توزيع في برنامج التغذية ناجم عن نقص في كادر الموظفين في محطة التحويل الرئيسية في منطقة الريجي. وقد سعى النائب باسيل مع ادارة مؤسسة كهرباء لبنان أواخر الاسبوع الماضي الى تعيين بدلاء لهؤلاء الموظفين، فاستجاب المدير العام لكهرباء لبنان المهندس كمال حايك للطلب مشكورا وأصدر فورا قرارا بالتعيين نرفق صورة عنه مع هذا البيان. وقد تمت أيضا معالجة مسألة تزويد الآبار العامة بالتيار الكهربائي بغية توفير المياه بطريقة مستدامة كما هي الحال منذ سنوات عدة بحيث يصنف قضاء البترون كأفضل منطقة من ناحية خدمة مياه الشفة في لبنان".





وختم البيان: "من هنا، ندعو السيد غياث، الذي يبدو انه لا تتوافر فيه مواصفات ال Call center المطلوبة، الى التروي في اندفاعته البترونية هذه وننصحه بأن رفع الشعبية لا يكون بمهاجمة القامات التي أضحت انجازاتها ونتائج هذه الانجازات في وجدان المواطن البتروني، بغض النظر عن انتمائه وأهوائه".