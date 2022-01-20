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أبيض: : لبنان بحاجة إلى التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي عبر تنفيذ الإصلاحات

20
JANUARY
2022
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اعتبر وزير الصحة فراس أبيض ان الأزمة استمرت وطالت من غير حلول.

وقال مدير العناية الطبية في وزارة الصحة جوزيف الحلو لرويترز إن المستشفيات الخاصة التي اعتبرت في وقت من الأوقات مركزا إقليميا للعلاج الطبي، كانت تشكل 80 بالمئة من المؤسسات الطبية والخدمات الصحية قبل الأزمة، لكن الآن لم يعد لدى الكثير من الناس القدرة المالية للجوء إليها وأصبحوا يتجهون للمستشفيات الحكومية.

وأشار إلى أن الوزارة كانت تغطي فواتير الرعاية الطبية لنحو 50 بالمئة من السكان قبل الأزمة أما الآن فنحو 70 بالمئة من المواطنين يطلبون المساعدة بما فرض ضغوطا إضافية على ميزانية الوزارة.

وأوضح الحلو أن ميزانية الوزارة بالدولار كانت توازي 300 مليون دولار قبل الأزمة لكنها تعادل الآن 20 مليون دولار بعد انهيار العملة.

وقال وزير الصحة لرويترز إن لبنان بحاجة إلى التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي وتنفيذ إصلاحات لتتمكن من الحصول على دعم من الجهات المانحة.

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