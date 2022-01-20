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أوضاع القضاء بحثها وزير العدل في إجتماع قضائي موسع في مكتبه

20
JANUARY
2022
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بحث وزير العدل القاضي هنري الخوري في الأوضاع المتردية للعدليات في بيروت والمحافظات، وسبل إيجاد حلول ناجعة، مع كل من رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات، رئيس مجلس شورى الدولة القاضي فادي الياس، رئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي بركان سعد، رئيس ديوان المحاسبة القاضي محمد بدران، مفوض الحكومة لدى مجلس شورى الدولة القاضي فريال دلول، الى قضاة أعضاء في هذه المجالس والهيئات.

وقال الوزير الخوري بعد الإجتماع "تناول البحث الأوضاع المادية للقضاة وتدني قيمة رواتبهم وبدلات النقل والإنتقال، ما يؤثر سلبا على حضورهم في مراكزهم، وبالتالي عرقلة وتأخير مسار عمل القضاء العدلي بشكل عام، خصوصا ما يتعلق بجلسات المحاكمات".

وأشار الى أنه "تم التوافق بين المجتمعين على متابعة هذه الملفات الملحة بالتنسيق مع السلطتين التشريعية والقضائية".

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