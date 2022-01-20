living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

حمية بحث في كيفية الاستفادة من المساحات الخالية في المطار والمرافىء لتوليد الطاقة

20
JANUARY
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

عقد وزير الأشغال العامة والنقل الدكتور علي حميه، في السفارة اللبنانية في باريس اجتماعا اليوم مع المدير الاقليمي لشركة Veolia التي تعنى بالطاقة والنفايات ومياه الصرف الصحي. وتناول اللقاء كيفية الاستفادة من المساحات الخالية في المطار ومرفأ بيروت والمرافئ الأخرى لتوليد الطاقة الكهربائية وانتاج الغاز من مياه الصرف الصحي التي تمرر في قنوات اسفلهما.


وأكد الوزير حميه “أن هدفه على الدوام زيادة الخدمات وتحسينها بغية زيادة ايرادات الخزينة العامة من خلال الاستثمار الامثل لكل ما يتعلق بمرافق الدولة كالمطار والمرافئ”.

وفي هذا الاطار، أشار حميه الى انه “يمكن الاستفادة من المساحات الخالية سواء في المطار أو حتى في المرافئ كافة في انتاج طاقة كهربائية إضافية باستغلال الطاقة الشمسية والتي تخفف من النفقات المالية التي تدفعها هذه المرافق لانتاج الكهرباء عبر الوقود”.

وأشار حميه الى أنه “تم الاتفاق مع الشركة على إرسال فريق تقني لإعداد دراسة للمطار للنظر في كيفية الاستثمار الامثل للطاقة الشمسية مع الحفاظ على جودة الخدمات فيه، وكذلك الامر تم الاتفاق معها أيضا على دراسة ثانية لكيفية الاستفادة من المياه المبتذلة والتي تمرر الى البحر أسفل أو بمحاذاة هذه المرافق لإنتاج الغاز منها واستفادتها منه، مع امكانية بيعه ايضا، وكل ذلك في سبيل زيادة الايرادات التي عبرها نستطيع خلق خدمات إضافية جديدة في هذه المرافق”.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout