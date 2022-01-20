المتروبوليت ايليا كرم، مِثالٌ للوحدة المَنشودة بكون انها اقتحام للآخر بالمَحَبَّة والحق من اجل انكِشاف الاستقامَة للجميع!

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تأمل سريع عن مناهِج التوق الى الوحدة بمناسبة اسبوع الصلاة للوحدة،

بقلم المحامي كارول سابا -

في كثير من الاحيان، أمسى اسبوع الصلاة من اجل الوحدة المَسيحيّة، مَحطَّة لا بد منها، وكأنها تقليد لا بُدّ من ان يُعيد نفسه، وهو بالطبع لا يخلو في الكثير من الاحيان من صلاة الرجاء الصادِقة ومن رجاء صادق في الصلاة.

لكن هذا لا يكفي، لا بل قد يكون منافٍ الهدف الذي نسعى اليه، اي الوحدة الحقة.

فالأمور تبدو أكثر فأكثر في هذا التقليد، وكأنها جَنحَت منذ فترة ليس بوجيزة، لتُمسي تقليداً سنوياً، يجب ان يكون ويَستمر، بينما في استمراريته كتقليد، إشارة سنويّة ان ما نُنشِد اليه، اي الوحدة الحقة، لا تزال خارج إطار المَنال، او اصبحت "وحدة بدل عن ضائع".

يبدو لي، بالفعل، ان المَسكونية بأزمة، لأنها أمست نوع من انواع العقائد التي لا يجب التخلي عنها. وكأن الوسيلة، اي الصلاة والحوار من اجل الولوج الى الوحدة الكاملة، المُستقيمة، أمست هدف ونهاية بحد ذاتها، وامست عنواناً لعيش مُتوازي للكنائس، التي تتحاور الى ما لا نهاية، وتستمر بالعيش، كل منها، بنفس الوقت، في حقيقتها الذاتية، بالتوازي وليس بالتكامل مع الآخر. فلا تخطو هذه الكنائس بجرأة وتمييز، اي خطوة خارج إطار دائرة الذاتية هذه، نحو الوحدة الكاملة المَنشودة، القائمة على استقامة المحبة والحق، وكما يقول الكتاب، على معرفة الحق الذي يُحرِّر. لا بل أكثر من ذلك، ظهرت مساحة مُشتركة، مَساحة ما يسمى بالمَسكونية، يتمركز بها الجميع بنمَطيَّة اجتماعية، والتي تجعل الامور، هكذا على عدم وضوح في الجوهر وعلى جمود قاتل للحق.

وهكذا، تقترب الامور، أكثر فأكثر، الى نوع من المَتحفية السنوية التي تتمركز بها الكنائس، والتي تجعل الامور على نوع من انواع "التحنيط" الذي يضبط الامور دون حَيوة ورؤيا وحَركة.

المطلوب الخروج من هذه المتحفية، وكسر جمود النمطية التحنيطية الجامدة هذه، من اجل الولوج الى مناهج فكر وتأمل وصلاة تجعلك تتوحد مع الاخر في الاستقامة.

فليس المطلوب ان تتموضع الكنائس، المُستقيمة منها، والتي هي على اقل استقامة، في مكان يُسَمَّى بالإنكليزية no mens land، اي مكان لا لون ولا طعم فيه، ولا حقيقة ولا جوهر، مكان هو لا مكان، وزمن هو لا زمن، مكان يَسكت المُستقيم فيه ولا يُجاهر، بالمحبة والحق، بأسُس وجوهر الاستقامة، من جهة، ولا يتكلَّم غير المُستقيم ولا يجهد لاي نقد ذاتي او مراجعة، من جهة اخرى.

وهكذا، تجعل "المسكونية" الامور سواسيَّة، على تنميق مُجتمعي، وعلى سطحية لا دسامة جوهر بها. فلا نقول ما يَجب ان يُقال، بالمَحبة المُحيية والحَق، ولا نتكلم بما يُحيي حقاً، كي لا نَجرَج او نُحرِج الاخر، ونُبقي الامور على سَطحِيَّة مَناهج فكر واشكالٍ تظهَرُ وكأنها تتوق الى الوحدة، ولكن بالحقيقة، لا أحد فيها ومنها، يبحث بالعمق والحَق وبالتمييز، عن ماهيّة هذه الوحدة الحقَّة.

هذا العيش بالتوازي المُنَمَّق بين الكنائس هو قاتل للوحدة المَنشودة. وقد يَضرُب عند المستقيمين، الاستقامة.

فيخرُح هكذا، من جهة، المُستقيمون، تَدرُّجاً، من دائرة الاستقامة الى دائرة المسكونية، التي أمست نوع من انواع العقيدة مُتمَركزة، ومَساحة مُشتركة لا جوهريّة، ولا يَدخُل غير المُستقيمين من جهة أخرى، الى الاستقامة الحَقَّة، ولا يَجهدون لذلك بمُراجعة نقدية ذاتية، بل يَتموضعون هُم ايضاً بتسَاهُل في نفس دائرة "المسكونية"، التي أمست مساحة مشتركة لا ماهية واضحة لها ولا طعم. وهكذا يَهلك بالنهاية المُستقيم مع الوقت، ولا يَخلُص غير المُستقيم.

فليس المطلوب ان تكون الامور نتيجة تحاوُر وحوارات للولوج الى "انصاف" حلول، وكأن الحقيقة والايمان والاستقامة هي مادة حوار وتفاوض.

المطلوب هو السير معاً، بمحبة وتمييز، انطلاقا مما نحن، كل منا، عليه، لانكشاف "الاستقامة" للجميع، بالمحبة والحق، دون تجزئة الحق او تصغير لجوهره.

انتَ لستَ كائنٌ مُنعَزِل. انت كائِنٌ يتوقُ، بالطبيعة والجَوهر، الى الوحدة.

والوحدة ليست مُساكنة الاخر او التعايش معه، بل العيش معه بكل ما للكلمة من معنى. والوحدة ليست ان تذوب بالآخر او ان تُذَوِّب الآخر فيك. ولا ان تفقد شخصيَّتك وحقيقتك، بل ان تكون مع الآخر على مثال الثالوث الاقدس، اي على وحدة وتنوع.

فالوحدة المَنشودة ليست وحدة "بشرية" مَرجوَّة، بل هي الوحدة على مثال الوحدة الإلهية. وصلاة يسوع الى الاب في انجيل يوحنا تجعل الوحدة نتيجة لحفظنا باسم الاب. "إحفَظْهُم باَسمِكَ الذي أعطَيتَني، حتى يكونوا واحدًا مِثلَما أنتَ وأنا واحدٌ." (انجيل يوحنا ١٧). والتقديس كما يطلب الرب من الاب هو ان يُقدسنا بحقه ("قَدِّسْهُمْ فِي حَقِّكَ. كَلاَمُكَ هُوَ حَقٌّ" يوحنا ١٧. ١٧).

الوحدة ليست بتذويب الآخر، بل ان تكون معه، هو كشخص، قائمين بالحق، حق الرب، وتجعله على وحدة حال ونَفَسٰ ورجاء معك على هذا المقياس. الوحدة هي العيش مع الاخر بسلام الرب، ولا سلامٌ من العُلَى الا بالحَق، ومن روح الحق.

انت لا تمشي على الطريق ولا تَسير لان لديك رجلين، بل لان الروح، روح الحق، الذي في داخلك، هو الذي يُحييك ويَجعلك على تَوثُّب نحو الاخر، ويَجعلُكَ من المَاشين في الاستقامة.

انت لا تنطق بكلماتٍ لكون ان لديك فمٌ ولسَان، بل لان لديك قلبٌ وعَقلٌ، يتحركان بالروح، روح الحق، في ذاتك الذي يَجعلكَ توَّاقاً لمُخاطبة الآخر.

أن تكون مُنشِداً الى الآخر، مَهما كان حِسنُه او قباحته، مهما كان مَنطقه وكلامه، مهما كان بِرُّه او خَطيئته، هو رجاءُ الربّ فينا وفي توقنا الى الوحدة.

الرب رفعنا من التراب، فجعلنا تُرابيين نُنشدّ السماء مَنارةً وغَطاء. وجعلنا على صُورتِه ومِثاله، مُنتصبين، باستقامة ايمان وفكر وفضيلة، إذا مَشينا على دربه وعرفنا حقه، بالعمق وليس بسطحية مجتمعية. فهو زرع فينا حبَّة الاستقامة لتنمو بالفضيلة، وأعظمها المحبة، ولتُثمِر بالتمييز. وجعل استقامتنا "ألِفْ" مُنتصبة، تقف كالألف، لا تهوى وتسقط، الا إذا سقطت المَحبة وإنفقد التمييز الروحي.

ان تكون مُستقيماً في القول والفعل، ولا تُسقط المحبة فيك التي هي توثُّب نحو الاخر، وان تفعل التمييز المُعطى لك من روح الحق، عندها تصبح شهادتُك حَيّة تجعل الاخر يرتفع، مما هو عليه، ليقترب من نموذجية الحق التي فيك والاستقامة.

وهذا ما كان عليه المتروبوليت ايليا كرم، بشهادات كثيرين التي قيلت فيه، كيف كانت سيرته ومسيرته، شهادة حق وحياة، وكيف كانت استقامته المُنتصِبة كالألف، تطال الكبار والصغار، وكيف كانت تتخطَّى من هُم في دائرة الاستقامة، وكيف كان يستطيع ان يجعل كينونته تتحرَّك ببساطة وقِدرة وقُدوة، لتُصبح نموذجية بساطة وعمق وحق، تجذُب الاخر اليه وترفعه الى المسيح الرب.

في اسبوع الصلاة من اجل الوحدة، هكذا نستذكر كبار سبقونا في السعي الى الوحدة الحقة، الى الشهادة الحَقَّة، لتكون شهادة حيّة للإنجيل في مجتمعاتنا لنكون على قول الرب بصلاته للأب في انجيل يوحنا "لِيَكُونَ الْجَمِيعُ وَاحِدًا، كَمَا أَنَّكَ أَنْتَ أَيُّهَا الآبُ فِيَّ وَأَنَا فِيكَ، لِيَكُونُوا هُمْ أَيْضًا وَاحِدًا فِينَا، لِيُؤْمِنَ الْعَالَمُ أَنَّكَ أَرْسَلْتَنِي." (يو 17: 21)

ولا يسعنا، الا ان نذكر المثلث الرحمات المطران إيليا كرم الذي لم يكن هذا الموضوع بالنسبة اليه، موضوع موعد سنوي او تقليد شكلي، بل كان موضع اهتمام مُستمر عنده لا كتمركُز اعلامي أو شكلي، بل كضرورة استقامة حياة وحياة مستقيمة، لكي يظهر نور المسيح للجميع من شخصه، وسيرته ومساره، وتكون الوحدة المسيحية تنطلق من اسس الشهادة والسيرة الشخصية في مجتمعاتنا كما علمنا الرب ودعانا ان نكون في انجيل يوحنا لنكون مع الجميع واحداً.

وهذه الدعوة في الانجيل التي هي من كلام الرب، هي الإطار الصحيح لما يُسمى الحوار المسكوني لكي لا يصبح هذا الحوار تحاور على الجوهر أو تعمية له او دفن لهذا الكنز الذي نحيا به و نتحرك على قول القديس بولس، ولكي يبقى الطريق الذي يكشف، في الحوار الأخوي، الشفاف والمُحب، للآخر وكل آخر، حقيقة الاستقامة والأسُس التي هي جوهرية في الايمان، لنكون فعلا لا قولا، واحدٌ بالمسيح يسوع، كما المسيح واحد مع الاب. امين.