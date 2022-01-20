علوش أقفل الخط مباشرة على الهواء.. نقاش حاد وصراخ!

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دار نقاش حاد بين نائب رئيس تيار المستقبل مصطفى علوش والمحامي واصف الحركة ضمن برنامج االحدث على قناة الجديد.

وفي التفاصيل، فإنّ علوش علّق على قضية المواطن ابراهيم الساعي وقضية مصرف BBAC منذ ايام قائلا: " بأسوأ الأحوال يستطيع ابراهيم الساعي إعادة إيداع الأموال التي استردّها من المصرف على سعر الصرف الرسمي أي 75 مليون ليرة ولا يمكن الإعتراض على هذا الأمر".

واضاف: " من حق الساعي استعادة أمواله من المصرف لكن الطريقة كانت غير صحيحة". في هذا الاطار رد الحركة معتبرا ان من حق المواطن الحصول على امواله وان ما حصل مخالف للقوانين. وعلا الصوت بين الطرفين مباشرة على الهواء، حتى اقدم علوش على اقفال الخط وانهاء المداخلة بطريقة مستفزة على الهواء.