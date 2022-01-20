"هبة" تغادرنا.. وهذا ما ينتظرنا بدءا من يوم الأحد!

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع في درجات الحرارة التي تبقى دون معدلاتها الموسمية، وتستمر موجات الصقيع ويتكون الجليد على الطرقات الجبلية التي تعلو عن الـ800 متر خلال فترة الليل وفي ساعات الصباح الاولى، ويحذر من خطر الإنزلاق. كما يستمر تكون الضباب على المرتفعات.

وجاء في النشرة الآتي:



- الحال العامة: تنحسر العاصفة الثلجية "هبة" HIBA عن الحوض الشرقي للمتوسط وتحل موجة من الصقيع ويتكون الجليد في المناطق الجبلية والداخلية حتى مساء السبت، ليعود الحوض الشرقي للمتوسط تحت تأثير منخفض جوي جديد بدءا من يوم الأحد مصحوب بأمطار غزيرة وثلوج وعواصف رعدية.

معدل درجات الحرارة المعتادة على الساحل لشهر كانون الثاني ما بين 11 و 19 درجة مئوية.



- الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع انخفاض درجات الحرارة دون معدلاتها الموسمية، حيث تسيطر موجات من الصقيع الشديد ما يؤدي الى تكون الجليد على الطرقات الجبلية التي تعلو عن الـ 600 متر خلال الليل، لذا يحذر من خطر الإنزلاق. كما يتكون الضباب على المرتفعات.



الجمعة: قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع في درجات الحرارة التي تبقى دون معدلاتها الموسمية، وتستمر موجات الصقيع ويتكون الجليد على الطرقات الجبلية التي تعلو عن الـ800 متر خلال فترة الليل وفي ساعات الصباح الاولى، ويحذر من خطر الإنزلاق. كما يستمر تكون الضباب على المرتفعات.



السبت: قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع اضافي وبسيط في درجات الحرارة، كما يحذر من تكون الجليد على الطرقات الجبلية التي تعلو عن 900 متر مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات. يتحول الطقس مساء الى غائم وتهطل امطار ليل السبت/صباح الاحد مع بداية وصول المنخفض الجوي.



الأحد: غائم مع هطول امطار متفرقة تشتد احيانا وتكون غزيرة بخاصة فترة الظهيرة مع وصول المنخفض الجوي، تترافق مع عواصف رعدية ورياح شديدة تقارب الـ 75 كلم/س ما يؤدي الى ارتفاع موج البحر، كما يحذر من تطاير لوحات الاعلان على الطرقات. يبدأ تساقط الثلوج على ارتفاع 1000 متر ويتدنى مستوى تساقطها مع تدني درجات الحرارة و يستمر تكون الضباب الكثيف على المرتفعات.



- الحرارة على الساحل من 5 الى 15 درجة، فوق الجبال من 1 الى 9 درجات، في الداخل من -1 الى 5 درجات.

- الرياح السطحية: غربية الى شمالية غربية، ناشطة، تتراوح سرعتها بين 25 و45 كلم/س.

- الانقشاع: متوسط ويسوء على المرتفعات بسبب الضباب.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 40 و 75 %

- حال البحر: مائج، حرارة سطح الماء: 18 درجة.

- الضغط الجوي: 772 ملم زئبق.

- ساعة شروق الشمس: 6,42

- ساعة غروب الشمس:16,57.