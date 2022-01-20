وزير الاتصالات يتحدث عن "سعر بطاقة التشريج".. هذا ما كشفه

A + A -

كشف وزير الاتصالات جوني القرم انه يحاول عدم تغيير سعر بطاقة التشريج وإبقاء الصلاحية نفسها، ولكن تخفيف الداتا منها. وقال: "عقدنا اجتماعات مكثفة طيلة هذا الأسبوع لانجاز موضوع التعرفة وغيره وهذا العمل يتطلب جهدا كبيرا لأنه علينا أن نأخذ بعين الاعتبار المواطنين ذوي الدخل المحدود".



القرم وفي حديث لإذاعة صوت كل لبنان اشار إلى ان الوزارة "تنظر بفكرة ان يتم حصر الداتا وان يبقى عدد الدقائق التي يتكلم بها المواطن نفسه".

وقال: "الهيئة الناظمة هي هدف أساسي ويجب أن تتكاتف ارادة الجميع لتجنيبها التجاذبات والسياسة".



واضاف: "أمّنا نفسنا بالأموال وكميات المازوت مع "أوجيرو" حتى شهر حزيران ولم نرسل أرقامنا في الوزارة للموازنة بعد".