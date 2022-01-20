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انشغل اللبنانيون في الأيام الماضية بالتصريحات والتوقعات التي بشّرت بقدوم رياح قطبية وعاصفة ثلجية قوية يتدنى معها مستوى تساقط الثلوج ليطال الساحل اللبناني، فتهافت المواطنون لشراء المواد الغذائية خوفا من حصار سيفرضه الجنرال الأبيض، وأعلنت مدارس عدة اقفال أبوابها حرصا على سلامة الطلاب والأساتذة.

غير ان العاصفة القطبية الموعودة وصلت خجولة، ولم نلمس لها أثراً سوى عبر الواتساب ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث التهويل والتحذير وتضخيم الأمور.

بالمقابل، وعلى أرض الواقع، طقس اعتيادي وعاصفة باهتة وطبيعية في مثل هذا الوقت من السنة، حيث انخفضت درجات الحرارة وتدنى مستوى تساقط الثلوج ليصل إلى مرتفعات متوسطة، من دون ان يسجل تراكمات خيالية، ولم يصل الى الساحل كما توقع البعض، لينخدع اللبنانيون مرة جديدة نتيجة التهويل والتضليل الذي ينتشر يوميا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.