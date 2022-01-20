عناوين الصحف ليوم الخميس 20 كانون الثاني 2022

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الأخبار: وثيقة سرية من بغداد | قائد أميركي: لن ننسحب

الموازنة غداً: ضرائب ورسوم ولا رفع للأجور



«المحسوبيات» تنهش هبة «الريجي» لطلاب الخارج



لقاحات فايزر «المنتهية الصلاحية»... غير منتهية الصلاحية!





البناء: بوتين ورئيسي لصياغة برنامج تعاون استراتيجيّ سياسيّ اقتصاديّ عسكريّ / عودة الحريريّ تطرح مصير المستقبل بعد تأكيد عزوفه عن الترشيح / الأربعاء توقيع عقد الكهرباء… وسعر الصرف نصف نقاش الموازنة/



الديار: الى اين يذهب لبنان في المرحلة القادمة بعد هبوط الدولار تسعة الاف ليرة وعودة امل وحزب الله للعمل داخل الحكومة؟

ورشة حكومية تبدأ الاسبوع القادم والموازنة قد تنتهي يوم الجمعة والمفاوضات مع صندوق النقد تبدأ الاثنين

نداء الوطن: "فركة أذن" دولية – أوروبية للسلطة: لاتخاذ قرارات عاجلة وفعالة

ميقاتي لـ"الثنائي الشيعي": لا أتحدّاكم فلا تتحدّوني!

اللواء: مناقشات الموازنة بإشراف صندوق النقد.. و600 مليون دولار للكهرباء

توقيع اتفاقية زيادة التغذية الأربعاء.. ودولار المعاملات الرسمية بين 6 و10 آلاف ليرة

الجمهورية: الحكومة جلسات ولا إنجازات



لبنان مكلل بالثلج والصقيع



النهار: الضغوط الدولية تتصاعد: الإصلاحات المالية والانتخابات



l'orient le jour: Mikati à « L’OLJ » : « Le Hezbollah veut un accord avec le FMI »