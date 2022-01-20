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الأنباء الكويتية: "الثنائي": مشاركتنا في إنعقاد مجلس الوزراء مشروطة بهذين البندين...

20
JANUARY
2022
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بعض ما جاء في الأنباء الكويتية:

رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لم يشأ التوسع في الحديث عما دار بينه وبين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أول من أمس، مكتفيا بوعده للصحافيين بانعقاد مجلس الوزراء «الأسبوع المقبل» من أجل البحث في الموازنة العامة وخطة التعافي الاقتصادي، وهما النقطتان المحددتان في بيان العودة إلى مجلس الوزراء الصادر عن حركة أمل وحزب الله، والذي لا يسمح بإضافة جديد على «جدول الأعمال» أو من خارجه.

وتقول مصادر الثنائي ان مشاركة وزراء حركة أمل وحزب الله مشروطة بهذين البندين، وان الجلسة الوزارية الأولى بعد ثلاثة اشهر من التعطيل قد لا تعقد يوم الاثنين كما ذكر سابقا، في حال لم تنجز وزارة المال مشروع الموازنة العامة، ليصار إلى توزيعه على الوزراء قبل 48 ساعة من الجلسة.

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