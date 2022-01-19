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ما جديد العاصفة الثلجية التي تضرب لبنان؟ وهذا ما ينتظرنا نهاية الأسبوع

19
JANUARY
2022
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يستمر تأثير العاصفة الثلجية "هبــة" HIBA على شرق المتوسط، ومعها أمطار وثلوج على مرتفعات متدنية تلامس الـ ٦٠٠ متر وتستمر حتى صباح الخميس حيث تنحسر تدريجيا وتحل موجة من الصقيع ويتكون الجليد في المناطق الجبلية والداخلية حتى يوم الجمعة على ارتفاع ٥٠٠ متر وما فوق، كما ومن المتوقع أن يكون لبنان على موعد مع منخفض جوي جديد بدءا من الأحد (معدل درجات الحرارة المعتادة على الساحل لشهر كانون الثاني بين ١١ و ١٩ درجة مئوية).

الطقس المتوقع في لبنان غدا الخميس غائم جزئيا مع انخفاض درجات الحرارة دون معدلاتها الموسمية، كما ويتكون الضباب على المرتفعات وتتساقط أمطار متفرقة وثلوج خلال الفترة الصباحية على ارتفاع ٦٠٠ متر وما فوق، وبخاصة شمال البلاد، وتنحسر العاصفة "هبــة" HIBA اعتبارا من الظهر، لتحل محلها موجات من الصقيع الشديد ما يؤدي الى تكون الجليد على الطرق الجبلية التي تعلو عن الـ ٥٠٠ متر خلال الليل وساعات الصباح الأولى لذا فثمة تحذير من خطر الانزلاق.

وأَما طقس الجمعة فقليل الغيوم اجمالا مع درجات حرارة متدنية صباحا يتبعها ارتفاع خلال النهار والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية مع تكون طبقات من الجليد على الطرق الجبلية والداخلية اعتبارا من ارتفاع ٧٠٠ متر وما فوق خلال ساعات الصباح الاولى والليل لذا يبقى التحذير من خطر الانزلاق قائما.

وصولا إلى السبت حيث لطقس المتوقع قليل الغيوم مع ارتفاع درجات الحرارة وتكون ضباب على المرتفعات.

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