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لويس لحود اشاد بخدمة الرهبانية اللبنانية المارونية لزحلة والبقاع على مدى ٢٥٠ عاما

19
JANUARY
2022
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قام مدير عام وزارة الزراعة المهندس لويس لحود بزيارة دير مار أنطونيوس الكبير زحلة واجتمع مع رئيس الدير الأب موسى عقيقي ورهبان الدير للمعايدة بعيد القديس أنطونيوس الكبير وبتجديد النذور الرهبانية وبالذكرى ال٢٥٠ عاما للدير وللتعزية بوفاة الرئيس العام الاسبق للرهبانية الأباتي أثناسيوس الجلخ وشكر لحود الرهبانية اللبنانية المارونية على خدمتها ابناء زحلة والبقاع على مدى ٢٥٠ عاما منذ العام ١٧٧١ في المجال الراعوي والروحي والانساني والتربوي والجامعي والزراعي والاجتماعي وحيا الرئيس العام للرهبانية اللبنانية المارونية الاباتي نعمة الله الهاشم ورئيس الدير الاب موسى عقيقي وكل الرهبان الذين توالوا على رئاسة وخدمة دير مار أنطونيوس الكبير والكنائس والمزارات والرعايا والأراضي المرتبطة بالدير في زحلة والبقاع اطال الله بعمر الاحياء ورحم نفوس الموتى واشاد لحود بانجازات الرهبانية اللبنانية المارونية في زحلة والبقاع في خدمة الرعايا في زحلة والمعلقة وابلح وفي تشييد كنيسة مار شربل ومزار القديسة رفقا في زحلة وانشاء فرع لجامعة الروح القدس في زحلة وفي زراعة الاراضي .

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