الجيش: استئناف توزيع تعويضات على المواطنين المتضررين جراء انفجار المرفأ

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صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخ 19 /1 /2022، استأنفت وحدات الجيش المعنية عملية توزيع التعويضات على المواطنين المتضررين جراء انفجار مرفأ بيروت، وقد تم توزيع مبلغ وقدره 4.369.600.000 ليرة لبنانية. وبلغ عدد الوحدات السكنية التي استفادت من هذه التعويضات والمصنفة متوسطة ودون المتوسطة 545 وحدة سكنية موزعة على مناطق (مار مخايل والجميزة ورأس بيروت وكرم الزيتون وكورنيش النهر والجعيتاوي وساسين والمدور والرميل والروم ورزق والعدلية وتباريس وبرج حمود والواجهة البحرية لساحل الدورة والبوشرية وسن الفيل والمزرعة والخندق الغميق والباشورة وعين المريسة وزقاق البلاط).

سيتم إستئناف التوزيع بتاريخ 24 /1 /2022 في المناطق المذكورة أعلاه، بالإضافة إلى (الجديدة ـــ البوشرية والمصيطبة).