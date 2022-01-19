باسيل شرح لغريو جهود التيار الوطني الحر لاستعادة الأموال المحولة بعد ١٧ تشرين

A + A -

استقبل رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل سفيرة فرنسا آن غريو، وجرى عرض الاوضاع السياسية، وأهمية انجاز الاستحقاقات الدستورية في مواعيدها. ووجوب تنفيذ الاصلاحات وانجاز خطة التعافي المالي.

وشرح باسيل الجهود التي يبذلها التيار من أجل استعادة الأموال المحولة بعد ١٧ تشرين ٢٠١٩. ولفت الى أن تكتل لبنان القوي تقدم باقتراح قانون في مجلس النواب لهذا الغرض، مشيرا الى أن من شأن استعادة تلك الأموال المحولة أن تتيح تسديد أموال صغار المودعين كلها.

واستقبل باسيل سفيرة سويسرا ماريون وايخلث كروبسكي وعرض معها الاوضاع العامة والعلاقة بين البلدين.