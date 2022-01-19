التوقيع على عقد تزويد لبنان بالكهرباء بين الأردن ولبنان.. هذا ما تم الاتفاق عليه

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يتم الاربعاء المقبل التوقيع على عقد تزويد لبنان بالكهرباء بين الأردن ولبنان وإتفاقية عبور الطاقة بين لبنان، سوريا والأردن.

هذا ما تم الاتفاق عليه بين وزراء الطاقة والمياه الدكتور وليد فياض ووزير الطاقة والثروة المعدنية في الاردن الدكتور صالح الخرابشة ووزير الكهرباء السوري المهندس غسان الزامل حيث من المتوقع ان يصل الوفد الأردني مساء الثلاثاء في الخامس والعشرين من الجاري الى بيروت ويوقع نهار الاربعاء عن الجانب اللبناني مدير عام مؤسسة كهرباء لبنان وعن الجانب الاردني مدير عام شركة الكهرباء الوطنية في المملكة الاردنية الهاشمية .

على ان يتوجه الوزيران والوفدان الى سوريا للتوقيع على اتفاقية العبور التي سيوقعها عن الجانب السوري مدير عام المؤسسة العامة للنقل والكهرباء في الجمهورية العربية السورية.



وسيؤمن هذا العقد وهذه الاتفاقية للبنان حوالي ١٥٠ ميغاوات تغذية كهرباء رئيسية من منتصف الليل حتى السادسة صباحا و٢٥٠ ميغاوات خلال باقي اوقات النهار .