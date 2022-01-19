مولوي وبوحبيب بحثا التحضيرات لمشاركة المغتربين في الانتخابات

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عقد اجتماع بين وزيري الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي والخارجية والمغتربين السفير عبد الله بو حبيب، في وزارة الداخلية، شارك فيه المدير العام للأحوال الشخصية العميد الياس الخوري ومستشارة الوزير بو حبيب بسكال دحروج ومدير مكتب وزير الداخلية المقدم أيمن مشموشي، وتم البحث في التحضيرات الجارية استعدادا لمشاركة المغتربين في الانتخابات النيابية في أيار المقبل.واتفق الطرفان على "استمرار التواصل والتعاون لإنجاح العملية الانتخابية في الخارج.



الخازن

والتقى مولوي النائب فريد هيكل الخازن، وبحث معه في الأوضاع العامة وشؤون كسروانية.