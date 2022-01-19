ميقاتي استقبل وفداً اقتصادياً وعرض مع المرتضى شؤوناً تتعلق بوزارة الثقافة

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التقى رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، عصر اليوم، في السرايا الكبيرة، وفدا اقتصاديا ضم: رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير، الرئيس السابق لجمعية المصارف جوزيف طربيه، رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس، رئيس نقابة مقاولي الأشغال العامة والبناء مارون الحلو، رئيس اتحاد رجال أعمال البحر المتوسط جاك صراف، نائب رئيس جمعية الصناعيين زياد مكداش، رئيس المجلس الوطني للاقتصاديين صلاح عسيران، ونقيب أصحاب السوبر ماركت نبيل فهد. وتم البحث في عدد من الملفات الاقتصادية على أن يستكمل النقاش غدا.

المرتضى

واجتمع ميقاتي مع وزير الثقافة محمد وسام المرتضى، وتم البحث في شؤون تتعلق بوزارته.