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كلودين عون خلال مواكبتها مغادرة عاملات كينيات: لمراجعة قواعد تنظيم قطاع استقدامهن وإعادة النظر في نظام الكفالة

19
JANUARY
2022
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واكبت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية كلودين عون، في إطار متابعتها لملف العاملات الأجنبيات في لبنان، برفقة مدير مكتب المنظمة الدولية للهجرة في لبنان ماتيو لوسيانو، مغادرة 3 عاملات كينيات من مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت، عائدات إلى بلادهن بعدما جرى تسهيل هذه العودة عبر مكتب الIOM في بيروت ووزارة العمل وبمساعدة من الأمن العام.

وقالت عون: "تابعنا منذ أسبوعين اعتصام العاملات الكينيات أمام القنصلية الكينية، بحيث كن يطالبن بالعودة الى بلادهن بعد وقوع مشاكل مع أرباب العمل، وتم التنسيق مع الأمن العام ووزارة العمل ومنظمة IOM، واليوم نحن في المطار، نواكب عودة أول دفعة من الشابات الكينيات إلى كينيا، وفي الأسبوع المقبل ستعود مجموعة من 17 شابة كينية إلى بلادهن، بعدما تمت تسوية أوضاعهن وتوفير بطاقات السفر لهن".

وأضافت: "أعتقد أنه يجب مراجعة قواعد تنظيم قطاع استقدام العاملات الأجنبيات، وينبغي إعادة النظر بنظام الكفالة، كما هو معمول به اليوم، بهدف اعتماد معايير متطابقة مع احترام حقوق الانسان في التعامل مع الشابات والسيدات اللواتي يأتين الى لبنان لتوفير خدمات يحتاج إليها مجتمعنا، منها رعاية الأطفال وكبار السن وتوفير الخدمة المنزلية".

وأكدت ان "الهيئة الوطنية تتابع هذا الموضوع من ضمن خطة عملها للعام 2022، وهناك اجتماع هذا الأسبوع مع نقابة مكاتب استقدام العاملات الأجنبيات، والتنسيق جار مع وزارة العمل للبحث في عقد العمل الموحد المخصص للعاملات الأجنبيات في الخدمة المنزلية، ونتمنى خلال هذا العام أن نتمكن من إحداث تحول وتغيير في هذا القطاع".

لوسيانو
من جهته، قال لوسيانو: "نعمل كمنظمة تابعة للأمم المتحدة لحماية العمال المهاجرين والعاملات في الخدمة المنزلية اللواتي يأتين من أثيوبيا وكينيا والفيليبين وسيري لنكا والنيبال وغيرها".

وختم: "نعمل في المنظمة على حماية العاملات في الخدمة المنزلية ومنحهن المساعدة القانونية في حال احتجن إليها، وتوفير الملجأ والمسكن والملبس لهن عندما يغادرن منازل أرباب العمل، ونوفر لهن الرعاية الصحية ونساعدهن الى حين عودتهن الى بلادهن بطريقة محترمة وعادلة".

 

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