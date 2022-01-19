living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

نقابتا ومستخدمو منشآت النفط في طرابلس: نبلغكم آسفين التوقف عن العمل

19
JANUARY
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

صدر عن نقابتي ومستخدمي منشآت النفط في طرابلس مصفاة - مصب، بيان، جاء فيه:


"بعد العديد من محاولات الأخذ والرد بين النقابات والادارة العامة والعديد من الاجتماعات مع سعادة المدير العام للنفط اورور فغالي والتواصل المتكرر مع معالي وزير الطاقة والمياه ومستشاره بصفته وزير وصاية على المنشآت، بناء على المرسوم الاشتراعي 77/79 و على الرغم من العديد من المحاولات من قبل رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الاسمر وجهوده الحثيثة واتصالاته مع سعادة المدير العام للنفط معالي وزير الطاقة.

 

بعد كل ماتقدم من نيات حسنة من النقابات وتعليق الاضرابات السابقة من فترة لفترة وذلك لحسن النيات وعدم إضرار البلد والمؤسسات الحيوية بتزويدها بالمازمت من (اتصالات - مستشفيات - افران - جيش).

 

وان كل المساعي التي بذلت من النقابات ورئيس الانحاد العمالي العام مشكورا التي لم تصل الى اي نتيجة ايجابية لا بل ما كان من معالي الوزير الا التعنت والسلبية امام هذا الواقع المرير والمزري للعمال والمتعاقدين في المنشآت وعدم إبداء اي تجاوب ومع إنعدام القدرة الشرائية على الاستمرار في العمل مع علم الجميع بان عمال المنشآت لم يتوقفوا يوما عن تيسير العمل وتلبية حاجة السوق للمحروقات حتى ايام قطع الطرق وفي ظل جائحة "كورونا"، وسوء الاحوال الامنية، لم تتوقف المنشآت عن واجباتها تجاه الوطن.

 

اما بعد رفض الوزير واعطاء غلاء معيشة للعمال والمتعاقدين وأيضا عدم التوقيع على الاتفاقية التي حصلت مع سعادة المدير العام والنقابات، نبلغكم آسفين التوقف عن العمل في كامل أقسام منشآت النفط في طرابلس (تسليم مادة المازوت - حرس - مالية - فنيين - أعمال صيانة الخزانات وصيانة خط الغاز العربي)، وذلك اعتبارا من صباح يوم الاربعاء في 19/1/2022 الى حين إحقاق الحق".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout