قدس الأباتي اثناسيوس الجلخ في ذمّة الله

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صدر عن أمانة السرّ العامة للرهبانية اللبنانية المارونية البيان التالي:

"توفي قدس الأباتي اثناسيوس الجلخ، الرئيس العام الأسبق للرهبانية اللبنانية المارونية. يترأس صلاة الجنازة صاحب الغبطة والنيافة البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الكلي الطوبى، يوم السبت ٢٠٢٢/١/٢٢، الساعة ١٠،٣٠ ق.ظ، في كنيسة القديس نعمة الله في دير سيّدة طاميش.

يُنقل الجثمان بعد صلاة الجنازة الى دير مار موسى حيث يُسجّى ويُحتفل بالقداس الإلهي ويدفن في مدافن الدير.

تقبل التعازي بعد القدّاس في دير مار موسى ولغاية الساعة السابعة مساء، ويومي الأحد والإثنين ٢٣ و٢٤ كانون الثاني في مقرّ الرئاسة العامة في دير

مار انطونيوس- غزير، من الساعة العاشرة صباحاً ولغاية الساعة السادسة مساء.

رحمه الله وعوّض على الرهبانية برهبان قديسين.

المسيح قام"!