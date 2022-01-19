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جولة للوزير السابق طارق الخطيب مع وفد من التيار في قضاء صور

19
JANUARY
2022
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قام نائب رئيس التيار الوطني الحر للعمل الوطني الوزير السابق طارق الخطيب بجولة، على رأس وفد، في قضاء صور يوم الثلاثاء الواقع في ١٨/١/٢٠٢٢ وشملت الجولة المرجعيات الدينية في القضاء تباعا: مطران الموارنة شربل عبدالله والمفتي الجعفري الشيخ حسن عبدالله ومفتي صور للسنة الشيخ مدرار الحبال حيث تناول الجميع الأوضاع الصعبة التي يمر بها المواطنون على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي وضرورة معالجتها تخفيفًا عن كاهل اللبنانيين وتعزيز اللّحمة الوطنية لمواجهة التحديات والاستحقاقات التي تنتظر الوطن.


بعدها، انتقل الوفد للقاء مسؤول حزب الله في قيادة الجنوب الاولى عبدالله ناصر، حيث تم التطرق إلى الأوضاع العامة في البلاد حيث تمّ الاتفاق على ضرورة تفعيل عمل المؤسسات الدستورية والعودة إلى العمل لمعالجة ملفات الناس الملحّة مع التشديد على ضرورة وعي خطورة ما ينتظر لبنان واللّبنانيين من استحقاقات سياسية واقتصادية وانتخابية.


ثمّ، توجّه الوفد الى دارة الأستاذة بشرى الخليل في خلدة التي أثنت على المواقف الاستراتيجية للرئيس عون والمواقف الوطنية لرئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل ودعت إلى التكاتف بين الجميع خاصة من يتشارك النظرة الوطنية نفسها.


وفي ختام الجولة، قصد الوفد منزل اللّواء علي الحج حيث تقدّم الوفد بالعزاء باسم رئيس التيار الوطني الحر لوفاة زوجته السيدة سمر شلق الحج، مثمنين مواقفها الجريئة في مواجهة الظلم ومناصرة الحق.

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