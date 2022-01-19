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العاصفة '"هبة".. ما جديدها؟!

19
JANUARY
2022
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يؤثر على لبنان طقس غير مستقر، ويستمر لغاية صباح غد الخميس ليتحول الى منخفض مثلج وزخات ثلجية قد تطال الجبال القريبة من السواحل فجر الغد شمالا يليها استقرار مع برد قارس وموجة جليد ، بالاشارة الى احتمال منخفض آخر رطب مطلع الاسبوع المقبل.

 

وفي تفاصيل طقس اليوم:

- الحرارة ساحلاً بين ٥ و ١٢ درجة بقاعا بين -٥ و ٤ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين -٢ و ٣ درجة
- الجو : غائم وتتساقط إمطار رعدية تكون غزيرة مع تساقط البرد ؜وتتساقط الثلوج على ١١٠٠متر تتدنى ظهرا الى ٨٠٠ متر وتلامس ٥٠٠ الى ٦٠٠متر ليلاً
- الرياح : جنوبية غربية قوية ليلاً من ٨٠ الى ٦٠ كم/س تتحول شمالية بعد الظهر
- الرطوبة السطحية ساحلا ٩٠ - ١٠٠ ٪؜
- الضغط الجوي ١٠١٥ hpa
- الرؤية سيئة
- البحر مرتفع الموج وحرارة سطح المياه ١٩ درجة.

 

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الخميس: طقس غير مستقر مثلج فجرا وصباحا مع ثلوج على الجبال المتدنية ٤٠٠متر فيما الحرارة باردة جدا تتراوح على الشكل التالي ساحلا بين ٢ و ١٠ درجة على ال ١٠٠٠متر بين -٤ و ٢ درجات وبقاعا بين -٧ و ٣ درجات الرياح شمالية معتدلة ٣٠ الى ٤٠كم/س وينحسر المنخفض الجوي ظهرا ليحل مكانه موجد جليد قوية على الجبال المتدنية ٤٠٠ متر وفي البقاع.

الجمعة: طقس مستقر غائم جزئيا فيما الحرارة باردة جدا تتراوح على الشكل التالي ساحلا بين ٥ و ١٣ درجة على ال ١٠٠٠متر بين -٢ و ٦ درجات وبقاعا بين -٦ و ٧ درجات الرياح شمالية معتدلة ٣٠ الى ٤٠كم/س، تشكل الجليد على ٦٠٠متر وما فوق.

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