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لقاء لافروف - جنبلاط: قلق حيال الأزمة!

19
JANUARY
2022
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أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن وزير خارجية روسيا الاتحادية سيرغي لافروف استقبل أمس الثلاثاء رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني وليد جنبلاط في مقر الوزارة في موسكو.

 

ووفق بيان وزارة الخارجية الروسية، فقد جرى خلال اللقاء مناقشة تطورات الوضع في لبنان بالتفصيل، وفي الوقت نفسه الإعراب عن القلق حيال الأزمة الاجتماعية - الاقتصادية العميقة الحاصلة في لبنان.

 

وجدد الجانب الروسي تأكيد موقفه الثابت الداعم لسيادة لبنان واستقلاله ووحدته وسلامة أراضيه، كما على ضرورة حل القضايا المستعصية على الأجندة الوطنية على أساس التوافق المتبادل بين القوى السياسية اللبنانية حصراً وفق القانون ودون أي تدخل أجنبي.

 

وفي ما يخص أوضاع منطقة الشرق الأوسط، شدد لافروف على التزام روسيا الثابت بتحقيق تسوية شاملة ومستدامة للنزاعات الإقليمية من خلال الوسائل السياسية والدبلوماسية وفقًا للإطار القانوني الدولي، مؤكدا ايلاء اهتمام خاص لمسألة تسهيل عودة اللاجئين السوريين إلى ديارهم، والذين يوجد أكثر من مليون منهم في لبنان.

 

كما تم التطرق إلى بعض الجوانب الموضوعية للتعاون الروسي اللبناني متعدد الأوجه.

 

إلى ذلك ذكر بيان الخارجية الروسية أن ميخائيل بوغدانوف، الممثل الخاص لرئيس الاتحاد الروسي لمنطقة الشرق الأوسط والدول الأفريقية ونائب وزير خارجية روسيا، كان أجرى أيضا مشاورات معمقة مع جنبلاط في وزارة الخارجية الروسية.

 

يشار إلى أنه حضر إلى جانب جنبلاط، السفير اللبناني في روسيا شوقي بو نصار، والقيادي في الحزب التقدمي الإشتراكي الدكتور حليم بو فخر الدين.

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