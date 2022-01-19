جريمة القتل التي حصلت في بشري.. تفاصيل جديدة

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البـلاغ التالي:

بتاریخ 13-1-2022، عُثِرَ على المواطن: أ. ن. (من مواليد عام 1983)، جثّة هامدة أمام مدخل منزله في بشرّي، وهو مصاب بطعنات سكين عدّة في أنحاء جسده، كما عثر بجانب الجثّة على السكّين المستخدم في الجريمة.

على الفور باشرت القطعات المختصّة في شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف ملابسات جريمة القتل، وتحديد هوية القاتل وتوقيفه.

نتيجة الاستقصاءات والتحريّات الفورية والمكثّفة، توصلت الشعبة الى تحديد هوية الجاني، ويُدعى:



ع. س. (من مواليد عام ١٩٩٣، لبناني)

بالتاريخ ذاته، وبعد عملية رصد ومتابعة، تمكّنت إحدى دوريات الشّعبة من توقيفه، بعملية نوعية في بلدة كفرحاتا – زغرتا.

بالتحقيق معه، اعترف بارتكابه جريمة القتل، نتيجة شجار حصل بينه وبين الضحيّة، ما لبث أن تطور الى طعنه بالسكين في مختلف أنحاء جسمه، وذلك لأسباب مادّيّة.

أجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.