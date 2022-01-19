عناوين الصحف ليوم الأربعاء 19 كانون الثاني 2022

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الأخبار: الإمارات بعد التأديب: ارتداع قسري؟

التدقيق الجنائي ينتظر بري

تعديلات قانونية تضع الخلوي في خدمة السلطة انتخابياً

كورونا: عدد الإصابات 35 ألفاً يومياً!



الديار: لبنان على موعد مع عاصفة ثلجية قاسية: الحرارة ستتدنى في البقاع الى 12 ما دون الصفر... خنيصر: الثلج سيلامس جبل حريصا وبكركي … والوشاح الأبيض سيبقى لأيام على قمم جبال لبنان

ابر مورفين من قوى السلطة للناخبين حتى أيار المقبل

الحكومة تستعيد نشاطها الاسبوع المقبل ولا تدابير موجعة قبل الانتخابات

نداء الوطن: ترقّب لمواقف عون أمام السلك الدبلوماسي غداً

الموازنة: "الفذلكة" في بعبدا والتفاصيل في السراي

اللواء: «الخزانة» والخارجية الأميركية: عقوبات تستهدف ممولين لحزب الله

جلسات مفتوحة لإقرار الموازنة وحزمة التقديمات.. ومودع ينتزع بالقوة دولاراته من مصرف بقاعي



البناء: قمة بوتين – رئيسي ترتّب أوراق التحالف والتفاوض من كازاخستان الى سورية وفيينا / مشاورات سياسيّة ماليّة حول توحيد أسعار الصرف للموازنة ومفاوضات الصندوق / العاصفة الثلجيّة اليوم: رياح وأمطار والثلوج تلامس الساحل بغياب وسائل التدفئة /



النهار: مواكبة فرنسية "ضاغطة" وعقوبات أميركية إضافية

الجمهورية: "موازنة الأزمة" الأسبوع المقبل

ميقاتي ينتظر الحريري ليتخذ قراره



l'orient le jour: Pourquoi Téhéran souffle le chaud et le froid dans la région