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عناوين الصحف ليوم الأربعاء 19 كانون الثاني 2022

19
JANUARY
2022
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الأخبار: الإمارات بعد التأديب: ارتداع قسري؟

التدقيق الجنائي ينتظر بري

تعديلات قانونية تضع الخلوي في خدمة السلطة انتخابياً

كورونا: عدد الإصابات 35 ألفاً يومياً!

 

 

 


الديار: لبنان على موعد مع عاصفة ثلجية قاسية: الحرارة ستتدنى في البقاع الى 12 ما دون الصفر... خنيصر: الثلج سيلامس جبل حريصا وبكركي … والوشاح الأبيض سيبقى لأيام على قمم جبال لبنان
ابر مورفين من قوى السلطة للناخبين حتى أيار المقبل
الحكومة تستعيد نشاطها الاسبوع المقبل ولا تدابير موجعة قبل الانتخابات

 

 

 

 

نداء الوطن: ترقّب لمواقف عون أمام السلك الدبلوماسي غداً
الموازنة: "الفذلكة" في بعبدا والتفاصيل في السراي

 

 

 

 

اللواء: «الخزانة» والخارجية الأميركية: عقوبات تستهدف ممولين لحزب الله
جلسات مفتوحة لإقرار الموازنة وحزمة التقديمات.. ومودع ينتزع بالقوة دولاراته من مصرف بقاعي

 

 

 


البناء: قمة بوتين – رئيسي ترتّب أوراق التحالف والتفاوض من كازاخستان الى سورية وفيينا / مشاورات سياسيّة ماليّة حول توحيد أسعار الصرف للموازنة ومفاوضات الصندوق / العاصفة الثلجيّة اليوم: رياح وأمطار والثلوج تلامس الساحل بغياب وسائل التدفئة /

 

 

 


النهار: مواكبة فرنسية "ضاغطة" وعقوبات أميركية إضافية

 

 

 

 

الجمهورية: "موازنة الأزمة" الأسبوع المقبل

ميقاتي ينتظر الحريري ليتخذ قراره

 

 

 


l'orient le jour: Pourquoi Téhéran souffle le chaud et le froid dans la région

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