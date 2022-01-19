الديار: "الإقتصاد": نحن على الارض لضمان خفض التجار اسعار السلع

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بعض ما جاء في مانشيت الديار:

واصل سعر الصرف استقراره عند عتبة الـ 25 ألفا، ما دفع وزارة الاقتصاد لتكثيف مداهماتها لضمان التزام التجار بالبيع على سعر الصرف الجديد. وقالت مصادر الوزارة لـ «الديار» : «نحن على الارض لضمان خفض التجار اسعار السلع.. ونحن نقوم بمقارنة الاسعار بما كانت عليه يوم الخميس الماضي وما باتت عليه اليوم لنبني على الشيء مقتضاه وقد سطرنا محاضر ضبط بحق المخالفين».

وكانت أسعار المحروقات سجلت من جهتها انخفاضاً كبيراً يوم أمس فيما أعلن مدير عام الحبوب و الشمندر السكري جريس برباري أن «هناك توجّهاً إلى رفع وزن ربطة الخبز بدلاً من خفض سعرها». وقال «من المحتمل خفض سعر الربطة بشكل بسيط. لكن العمل يجري على إجراء دراسة تُبنى على زيادة وزن الربطة إرضاءً للجميع».