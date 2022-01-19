"هبة" وصلت وتمكث في لبنان حتى صباح الخميس !

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يتأثر الحوض الشرقي تدريجيا بالعاصفة الثلجية "هبــة" HIBA والتي تحمل معها أمطارا غزيرة، وثلوجا على مرتفعات متدنية تلامس الـ ٦٠٠ متر، ورياح شديدة تلامس الـ ١٠٠ كم/س، وتستمر حتى صباح الخميس حيث تنحسر تدريجيا وتحل موجة من الصقيع ويتكون الجليد في المناطق الجبلية والداخلية حتى يوم الجمعة على ارتفاع ٦٠٠ متر وما فوق (معدل درجات الحرارة المعتادة على الساحل لشهر كانون الثاني بين ١١ و ١٩ درجة مئوية).

الطقس المتوقع في لبنان غدا الأربعاء غائم إجمالا مع ضباب كثيف على المرتفعات وأمطار تكون غزيرة أحيانا ومترافقة بعواصف رعدية ورياح شديدة تتجاوز سرعتها الـ ١٠٠ كلم/ساعة وبخاصة في المناطق الشمالية خلال الفترة الصباحية. كما وتنخفض درجات الحرارة تدريجيا وفي شكل ملحوظ حيث تتساقط الثلوج على ارتفاع الـ ١١٠٠ متر وما دون في المناطق الشمالية والداخلية خلال النهار، ويتدنى مستوى تساقطها ليلا لتلامس الـ ٧٠٠ متر، يبقى التحذير من تطاير اللوحات الاعلانية وصيادي الأسماك من ارتفاع موج البحر إلى حدود الـ ٥ أمتار خلال النهار، كما ويتوقع تساقط حبات البرد ومن سلوك الطرق الجبلية.

وأما الخميس فيكون الطقس غائما جزئيا مع انخفاض إضافي في درجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية في حدود الـ ٦ درجات، كما يتكون الضباب على المرتفعات وتتساقط أمطار متفرقة وثلوج خلال الفترة الصباحية على ارتفاع ٦٠٠ متر وما فوق وبخاصة شمال البلاد، تنحسر العاصفة "هبــة" HIBA اعتبارا من الظهر ليحل محلها موجات من الصقيع الشديد ما يؤدي الى تكون الجليد على الطرق الجبلية التي تعلو عن الـ ٦٠٠ متر خلال الليل لذا فثمة تحذير من خطر الانزلاق.

وصول إلى الجمعة حيث الطقس المتوقع قليل الغيوم اجمالا، مع درجات حرارة متدنية صباحا، يتبعها ارتفاع في درجات الحرارة خلال النهار والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية مع تكون طبقات من الجليد على الطرق الجبلية والداخلية اعتبارا من ارتفاع ٧٠٠ متر وما فوق خلال ساعات الصباح الأولى والليل، لذا يبقى التحذير من خطر الانزلاق قائما.