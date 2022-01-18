living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مصادر أمنية للـtayyar.org: عدد الشبان من طرابلس المنضمين مؤخّراً الى تنظيمات إرهابية لا يتجاوز أصابع اليدين

18
JANUARY
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أكدت مصادر أمنية رفيعة للـtayyar.org أن عدد الشبان من طرابلس الذين التحقوا بتنظيمات إرهابية في سوريا والعراق وغيرها في مقابل مبالغ مالية بالدولار لا يتجاوز عدد أصابع اليدين، وأضافت المصادر أن ذوي هؤلاء الشبّان يؤكدون في المقابل للأجهزة الأمنية أن أولادهم تعرّضوا لعمليات خطف وقد اجتمعوا على هذه النقطة في إفاداتهم. لكن هذه المصادر لم تخفِ عبر موقعنا خشيتها من ازدياد عدد هؤلاء الشبان أكانوا من طرابلس أو في مناطق أخرى، لأن الأجهزة تمتلك معلومات عن نشاط لخلايا كانت نائمة تعمل على تجنيد الشبان في أكثر من منطقة ومنها طرابلس وعكار والبقاع. وتضيف المصادر أن العمل لم يتوقّف ولو للحظة واحدة لكشف هذه الخلايا "وقد توصّلنا لمعلومات مهمّة، لا بل ألقينا القبض على عدد من الأشخاص على علاقة بأفرادها والتحقيقات جارية".

ومع أن عدداً من المحلليلين يضعون الأخبار حول انضمام شبّان الى التنظيمات الارهابية في مقابل مبالغ مالية بالدولار بال"هوبرة" قبل الانتخابات، ومع أن المصادر الأمنية تؤكّد أن عددهم قليل جدّاً، لكنها ترفض في الوقت نفسه أن تستخفّ بالأمر، لا بل تشدّد على أن الأجهوة الأمنية والعسكرية المعنية ستقوم بكل ما يلزم لوقف هذه الأنشطة.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout