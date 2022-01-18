مصادر أمنية للـtayyar.org: عدد الشبان من طرابلس المنضمين مؤخّراً الى تنظيمات إرهابية لا يتجاوز أصابع اليدين

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أكدت مصادر أمنية رفيعة للـtayyar.org أن عدد الشبان من طرابلس الذين التحقوا بتنظيمات إرهابية في سوريا والعراق وغيرها في مقابل مبالغ مالية بالدولار لا يتجاوز عدد أصابع اليدين، وأضافت المصادر أن ذوي هؤلاء الشبّان يؤكدون في المقابل للأجهزة الأمنية أن أولادهم تعرّضوا لعمليات خطف وقد اجتمعوا على هذه النقطة في إفاداتهم. لكن هذه المصادر لم تخفِ عبر موقعنا خشيتها من ازدياد عدد هؤلاء الشبان أكانوا من طرابلس أو في مناطق أخرى، لأن الأجهزة تمتلك معلومات عن نشاط لخلايا كانت نائمة تعمل على تجنيد الشبان في أكثر من منطقة ومنها طرابلس وعكار والبقاع. وتضيف المصادر أن العمل لم يتوقّف ولو للحظة واحدة لكشف هذه الخلايا "وقد توصّلنا لمعلومات مهمّة، لا بل ألقينا القبض على عدد من الأشخاص على علاقة بأفرادها والتحقيقات جارية".

ومع أن عدداً من المحلليلين يضعون الأخبار حول انضمام شبّان الى التنظيمات الارهابية في مقابل مبالغ مالية بالدولار بال"هوبرة" قبل الانتخابات، ومع أن المصادر الأمنية تؤكّد أن عددهم قليل جدّاً، لكنها ترفض في الوقت نفسه أن تستخفّ بالأمر، لا بل تشدّد على أن الأجهوة الأمنية والعسكرية المعنية ستقوم بكل ما يلزم لوقف هذه الأنشطة.