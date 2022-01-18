الحاج حسن نوّه بمواقف برنامج الغذاء العالمي تجاه لبنان

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استقبل وزير الزراعة عباس الحاج حسن في مقر الوزارة المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي في لبنان (WFP) "عبدالله الواردات".



ورحّب الحاج حسن بالسيد "الواردات" معبراً عن "شكره وتقديره للمواقف الإيجابية التي يبديها برنامج الغذاء العالمي تجاه الحكومة اللبنانية والشعب اللبناني، حيث يعتبر برنامج الغذاء العالمي (WFP) إحدى المنظمات الهامة العاملة في لبنان، بوصفه وكالة الأمم المتحدة المعنية بمكافحة الجوع، وذلك بالاستجابة المستمرة لحالات الطوارئ من خلال توفير الغذاء للأفراد المستضعفين على نحو السرعة وعلى وجه الخصوص اثناء مواجهة جائحة كورونا".



وأشاد الحاج حسن "بالجهود الكبيرة التي يبذلها برنامج الأغذية العالمي في دعم خطط وزارة الزراعة اللبنانية وأولوياتها التي تظهر واضحة في برامج عملهم المختلفة، وشدد على أهمية عقد المشاورات مع الهيئات الدولية المانحة، لكونها تضمن انسجام المساعدات والبرامج الدوليّة مع الأهداف والأولويات الوطنية اللبنانية بشكل عام و استراتيجية وزارة الزراعة بشكل خاص".