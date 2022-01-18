حميه زار مطار شارل ديغول الفرنسي وعرض مع المسؤولين فيه تطبيق نموذج العمل على مطار بيروت الدولي

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وصل وزير الأشغال العامة والنقل الدكتور علي حميه ظهر اليوم إلى العاصمة الفرنسية باريس، بناء لدعوة رسمية من نظيره الفرنسي جان باتيست دجباري للبحث في مواضيع عدة.



وفور وصوله، عقد حميه إجتماعًا مع مدير المطارات في مطار شارل ديغول مارك هوالا Marc HOUALLA، مدير التطوير كزافييه هارستيل XIVIER HURSTEL ونائب المدير رونو دوبلاي Renaud Duplay، بحضور سفير لبنان في فرنسا رامي عدوان، وتم البحث في نموذج العمل في المطار الذي أدى إلى تحسين الخدمات وزيادة الإيرادات من خلال وجود صندوقين مستقليين أحدهما تحدد الدولة أسعاره والثاني صندوق خاص يعتمد على الخدمات التي تكون لها طابع تجاري كالسوق الحرة والمطاعم ومواقف السيارات.



وطرح حميه على الجانب الفرنسي إمكانية تطبيق هذا النموذج في مطار رفيق الحريري الدولي، متمنيًا عليهم إرسال فريق من الخبراء لإعداد دراسة عن واقع الحال في المطار، بغية تقديم التوصيات اللازمة والمناسبة كي نطبق هذا النموذج لتحسين وزيادة الخدمات والإيرادات وتعزيز دوره كنقطة وصل واتصال بين المطارات ونقطة وصول نهائية.



وطلب السماح لشركة طيران الشرق الأوسط بالحفاظ على الخانة الزمنية (SLOT) ما بين بيروت وباريس لموسمي شتاء وصيف 2022 و2023 من أجل تمكينها من الحفاظ على الخانة الزمنية التي لا تقوم الشركة بتشغيلها حاليًا ما بين لبنان والدول الأوروبية بسبب الأزمة الإقتصادية غير المسبوقة وجائحة كورونا.



كما تم البحث في إمكان المساعدة على إجراء المعايرة السنوية أي الكشف الجوي على أنظمة الملاحة الجوية وأجهزة الهبوط الآلي في مطار رفيق الحريري الدولي، كحد أقصاه شهر حزيران 2022.



وعرض حميه تركيب أنظمة للمساعدة الملاحية وأنظمة للهبوط الآلي، وكذلك الدعم الفني في مطار رفيق الحريري الدولي، والعمل مع الجانب الفرنسي على إمكان تأمين التمويل اللازم للعمل الفني لنظام الرسائل الجوية (THALES) بين مطار رفيق الحريري الدولي والمطارات الأخرى.



وبعد الإجتماع، جال وزير الأشغال على جميع مرافق المطار مطلعًا على كيفية عمله من خلال التجهيزات ودور الرقمنة في تشغيله وتفعيله، ومنها طريقة عمل الجرار الآلي لإيصال الحقائب إلى الطائرات والكشف عليها تقنيًا بما يعادل 3200 حقيبة في الساعة ومن دون تدخل أي عنصر بشري.