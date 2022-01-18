الرئيس عون استقبل ميقاتي وعرض معه المواضيع المطروحة على مجلس الوزراء الاسبوع المقبل

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استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا بعد ظهر اليوم رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وعرض معه الاوضاع السياسية العامة والتطورات على مختلف الاصعدة.

وجرى خلال اللقاء التداول في موضوع انعقاد جلسة لمجلس الوزراء الاسبوع المقبل وابرز الملفات المطروحة على جدول اعمالها لاسيما الموازنة العامة والملفات الحياتية والمعيشية التي تهم المواطنين.



وبعد اللقاء تحدث الرئيس ميقاتي الى الصحافيين فقال:بحثت مع فخامة الرئيس في المواضيع الاجتماعية الملحّة والتي تقتضي ان تكون مطروحة على جدول اعمال مجلس الوزراء خلال انعقاده الاسبوع المقبل وعلى رأسها موضوع الموازنة العامة. وكان هناك توافق مع فخامة الرئيس على مختلف النقاط وإن شاء الله نلتقي الاسبوع المقبل في جلسة لمجلس الوزراء يتم خلالها مناقشة الموازنة والمشاريع الاجتماعية والحياتية الاساسية والملحّة.



النائب ماريو عون

وكان الرئيس عون استقبل قبل ظهر اليوم النائب ماريو عون واجرى معه جولة افق تناولت الاوضاع العامة في البلاد والمستجدات على الساحة الحكومية اضافة الى حاجات منطقة الشوف، وتناول البحث ايضا المراحل التي قطعها مشروع إنشاء اكاديمية الانسان للتلاقي والحوار في منطقة الدامور بعدما قدمت البلدية أرضاً لهذه الغاية.

السفير الياس لبّس

واستقبل رئيس الجمهورية سفير لبنان لدى فنزويلا الياس لبّس وعرض معه أوضاع الجالية اللبنانية والعلاقات الثنائية.