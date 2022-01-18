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ميقاتي يترأس اجتماعات ويجري لقاءات في السراي الحكومي

18
JANUARY
2022
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ترأس رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي اجتماعا خصص للبحث في الملف التربوي ضم وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، رئيسة لجنة التربية النيابية النائب بهية الحريري اضافة الى المدير العام لوزارة التربية فادي يرق ومستشار الرئيس ميقاتي زياد ميقاتي.

وقال الحلبي: ” الإجتماع مناسبة لعرض المشكلات التربوية والاضطراب الذي يشهده العام الدراسي هذه السنة، أكان على صعيد المدارس الرسمية او الخاصة.”


وتم عرض المراسيم المتصلة بحقوق العاملين في القطاع العام وفي القطاع التربوي الرسمي والمهني في اول جلسة لمجلس الوزراء، وهي تشمل بالتحديد المنحة الاجتماعية وزيادة بدلات النقل ومضاعفة ساعات التعاقد في التعليم الرسمي والتعليم المهني.

وقال : “بحثنا بموضوع المطالب التي تقدمت بها روابط المعلمين واساتذة القطاع الخاص، وسيتم متابعة البحث في هذه المطالب على ضوء الأوضاع المالية والاتصال بالجهات المانحة بما يؤشر مستقبلا الى امكان تلبية بعض هذه المطالب”.

وعمّا اذا ستفتح المدارس ابوابها في ظل عاصفة يوم غد، قال الحلبي: “سنترك لإدارات المدارس ان تقرر بحسب المنطقة التي تتواجد فيها ما تراه مناسبا في هذا الشأن.”

واجتمع ميقاتي مع وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب ووزير التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي وتم الاعلان عن هبة بقيمة مليون دولار مخصصة للطلاب اللبنانيين المتعثرين في الخارج.

واعلن بو حبيب ان ” إدارة حصر التبغ والتنباك “الريجي” قدمت هبة بقيمة مليون دولار للطلاب اللبنانيين المتعثرين في الخارج. وصدر مرسوم قبول مبلغ ٨٠٠ الف دولار للمرحلة الاولى، وتولت وزارة الخارجية والمغتربين، ووزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وضع آلية شفافة وواضحة لاختيار ملفات الطلاب الأكثر حاجة، وبعد تلقي الطلبات على مدى ١٥ يوما تمت الموافقة على توزيع مبلغ ٨٠٠ الف دولار على ٨٩٠ طالبا، استوفوا الشروط الموضوعة. وسيحصل كل طالب بالتساوي، بعد تحويل المبالغ الى السفارات اللبنانية في الخارج على مبلغ قدره ٨٩٨ دولارا عن طريق البعثات الديبلوماسيية التي يتبع لها الطلاب، ونتوقع صدور مرسوم قبول باقي الهبة قريبا”.


واجتمع ميقاتي مع السفيرة الفرنسية في لبنان آن غريو على رأس وفد ضم الخبير في صندوق النقد الدولي كليم ان ستيز، ونائب رئيس الخزينة الفرنسية وليام روز.

عبّرت السفيرة غريو خلال الاجتماع عن سرورها “لعودة التئام مجلس الوزراء للبحث بمشروع الموازنة الذي هو حجر الأساس لمشروع التعافي الاقتصادي”.

اعربت “عن دعم فرنسا للحكومة اللبنانية في مشروع التعافي الذي هو أساس النقاشات والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي”.
وتناول اللقاء أيضا الخبرة التقنية والمساعدة الفنية التي ستقدمها فرنسا من خلال خبراء من وزارة المالية ومديرية الخزينة فيها للفريق اللبناني في المحادثات مع صندوق النقد الدولي.

واجتمع رئيس مجلس الوزراء مع وزير المهجرين عصام شرف الدين الذي أعلن بعد اللقاء” بحثنا في موضوع تحويل وزارة المهجرين الى وزارة تنمية ريفية، ونحن بأمس الحاجة لهذه الوزارة الآن، ولدينا مشاريع جاهزة، ومن الممكن اعتماد خطط ريادية عديدة للتنمية الريفية وان شاء الله نتمكن من الحصول على قانون تحويل الوزارة الى وزارة تنمية ريفية وموافقة مجلس النواب عليه.”

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