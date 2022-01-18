آخر مقررات نقابة محرّري الصحافة اللبنانيّة

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عقد مجلس نقابة المحررين الصحافيين اجتماعا اليوم برئاسة النقيب جوزف القصيفي،وناقش خطة عمل النقابة للمرحلة المقبلة ،واتخذ القرارات الآتية:

1- إطلاق عملية إصدار البطاقة الصحافية للمحررين المنتسبين عن العام 2022،وتحديد قيمة الاشتراك السنوي للمنتسبين ب 250 الف ليرة لبنانية ،وطلب التنسيب للصحافيين الجدد ب 750 الف ليرة.

2- تكليف مكتب النقابة متابعة إصدار المراسيم التنظيمة لقانون خضوع الصحافيين للضمان الصحي في اسرع وقت ممكن.

3- دراسة موضوع انشاء صندوق تعاضد للمحررين الصحافيين ،وامكان تحقيقه في الظروف الراهنة.

4- السعي الى تأسيس مشروع "صيدلية النقابة" ،لتأمين الأدوية الضرورية للصحافيين.

5- تحديد موعد الخلوة النقابية يوم السبت في 29 كانون الثاني الجاري،وتكليف أمين السر اعداد جدول الأعمال.

وكان المجلس توقف في بداية الاجتماع دقيقة صمت حدادا على الزميل المرحوم فيصل القواص.