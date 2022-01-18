تفاصيل حالة الطقس في لبنان.. هذا ما سيحصل في الساعات المقبلة!

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يؤثر على لبنان طقس مستقر لبضع ساعات مع جو بارد جداً وحرارة متدنية تحت معدلاتها بـ 6 درجات، على أن يتحول بعدها الطقس إلى غير مستقر بعد الظهرعلى شكل رياح ثم أمطار غزيرة منتصف الليل.



وسيتحول المنخفض الجوي إلى عاصفة ثلجية قصيرة المدة تضرب لبنان تدريجياً الاربعاء ولغاية صباح الخميس فيما الثلوج تطال الجبال القريبة من السواحل.



تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:

١- الحرارة ساحلاً بين 5 و 12 درجة بقاعا بين --5 و 7 درجة وعلى الـ 1000 م بين -1 و 6 درجات.

٢- الجو: مشمس يتحول غائم جزئيا وتتساقط إمطار رعدية منتصف الليل تكون غزيرة جداً مع تساقط البرد (احتمال خفيف لبعض الامطار المحلية جدا عصرا ومساءً بنسبة 30%؜).

٣- الرياح: جنوبية غربية قوية ليلاً من 70 الى 90 كم/س.

٤- الرطوبة السطحية ساحلا 90 - 100%.؜

٥- الضغط الجوي 1011 hpa.

٦- الرؤية جيدة تسوء تدريجياً.

٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه 19 درجة.

تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:

الاربعاء:



طقس غير مستقر عاصف خصوصاً فجراً مع أمطار رعدية غزيرة وتساقط للبرد وثلوج صباحاً على الـ 1100 متر ثم الـ800 متر ظهراً، وتتدنى تدريجياً الى 500 متر ليلاً مع دخول الرياح الباردة جداً، وتطال المناطق القريبة من السواحل بين ليل الاربعاء وصباح الخميس، وقد تلامس السواحل بعض الزخات الثلجية شمالا فجر الخميس.



أما الرياح فجنوبية غربية قوية جداً 70 كم/س خصوصاً شمالاً وتتحول الى شمالية، فيما الحرارة تتراوح على الشكل التالي: ساحلاً بين 3 و 10 درجة على الـ 1000 متر بين -3 و 2 درجات وبقاعا بين -5 و 3 درجات.

الخميس:



طقس غير مستقر مثلج فجرا وصباحا مع ثلوج على الجبال المتدنية (400 متر) فيما الحرارة باردة جداً تتراوح على الشكل التالي ساحلا بين 2 و 10 درجة على الـ 1000 متر بين -4 و 2 درجات وبقاعا بين -7 و 3 درجات الرياح شمالية معتدلة 30 الى 40 كم/س.

ويتحسن المنخفض الجوي ظهراً لتحل مكانه موجة جليد قوية على الجبال المتدنية (500 متر) وفي البقاع.