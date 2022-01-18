بمبادرة من النائب مخزومي... إنارة كورنيش المزرعة كخطوة أولى

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أضيئ شارع كورنيش المزرعة مجددا بمباردة من النائب فؤاد مخزومي.



وكان المجلس البلدي لمدينة بيروت والمحافظ القاضي مروان عبود قد وافقا على قبول الهبَتين غير المشروطتين المقدّمتين من النائب مخزومي لإضاءة معظم المناطق والأسواق التجارية في بيروت. وسيتم تنفيذ هذه المبادرة على مرحلتين، الأولى سيتم خلالها إضاءة شارع كورنيش المزرعة، والمرحلة الثانية يتم خلالها إضاءة جميع الشوارع الأساسية في العاصمة أبرزها شارع الحمراء، بربور، زريق، مار الياس، وشارع طريق الجديدة الممتد من خط البربير وصولاً إلى جامع علي بن أبي طالب ومن صبرا حتى الجامعة العربية وصولاً إلى جامع عبد الناصر.