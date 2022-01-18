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أسرار الصحف ليوم الثلاثاء 18 كانون الثاني 2022

18
JANUARY
2022
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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

قال مرجع سياسي رفيع إن محاولات أميركية جدية جرت مؤخراً لفتح قناة اتصال مع قيادة حزب الله تحت عنوان أن التفاوض بين الأميركيين والحزب يشكل مفتاح الحلول للأزمات التي يعيش لبنان تحت وطأتها إلا أن حزب الله لا يزال متمسكا بموقفه السابق الرافض أي مستوى من التواصل مع الأميركيين.

 

خفايا

قالت مصادر حقوقية إن حل أزمة الشغور الذي يعطل الهيئة العامة لمحكمة التمييز ويؤدي الى شل المحقق العدلي بفعل العجز عن البت بقضايا مخاصمة الدولة المقامة بوجهه أو التي يمكن أن تقام يفرض تعيين بديل من مجلس الوزراء قد يشكل بذاته الحل للخلاف حول التحقيق والمحقق وصلاحياته.

 

 

 

نداء الوطن: خفايا

يتردد ان تياراً بارزاً يفكر في ترشيح شخصية كان لديها ملف قضائي في دائرة بارزة على رغم التنكر لها خلال محنتها القضائية.

 

يواجه العديد من القوى السياسية مشكلة في إقناع مرشحين مستقلين بأن يكونوا مجرد وسيلة لتأمين بعض الأصوات التفضيلية.

 

جزمت مصادر قضائية بأن لا تنازل في قضية المرفأ ولا خضوع للتهديدات مهما كانت العراقيل الموضوعة في طريق القاضي طارق البيطار.

 

 

 

اللواء: أسرار

همس
لم تكشف عاصمتان إقليميتان أية معلومات عن حصول تقارب بينهما، والاتفاق على استمرار التشاور لحين نضوج ما يستدعي هذا الإعلان.


غمز
يُحجم أصحاب السوبرماركات الفخمة عن تخفيض الأسعار على خلفية أن شراء بعض البضائع حصل على السعر المرتفع!


لغز
سؤال حيَّر الاجتهاد القضائي: هل يحق لمسؤول كبير في الدولة أن يحرّك النيابة العامة على أي مستوى؟ وإذا كان الجواب بالإيجاب فأين فصل السلطات؟!

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