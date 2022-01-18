اللواء: الإفراج عن "مجلس الوزراء" لا يعني انتهاء الاشتباك السياسي

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بعض ما جاء في مانشيت اللواء:

شددت مصادر سياسية على ان الافراج عن جلسات مجلس الوزراء من قبل الثنائي الشيعي بجدول شبه محدد، لدراسة مشروع موازنة العام الحالي وخطة التعافي الاقتصادي وامور ومسائل مهمة وضرورية، لا يعني انتهاء الاشتباك السياسي بين الأطراف المشاركين بالحكومة...

واضافت المصادر ان الاشكال الحاصل حول مهمة المحقق العدلي بتفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار ما يزال يراوح مكانه، ولا يبدو بالافق ما يشير الى امكانية التوصل الى مخرج لحل هذا الاشكال، مع استمرار كل الاطراف المعنيين بالحل التشبث بمواقفهم وقالت:ي بدو بالافق ان الحل لمطلب تنحية القاضي طارق البيطار نهائيا من منصبه، ليس متاحا...