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عراجي: بلغنا نسبة 20% فحوصات إيجابية وهي نسبة مرتفعة جدا

17
JANUARY
2022
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اعتبر رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي  انه “لغاية الآن لا يمكن معرفة مسار وباء كورونا في الأيام المقبلة، ولا ندري إن كنا وصلنا الى الذروة أم لا، خاصة في ظل الطقس البارد وعدم التزام اللبنانيين بالوقاية”.

وقال: “بلغنا نسبة 20% فحوصات إيجابية، وهذه نسبة مرتفعة جدا، لأنه وبحسب منظمة الصحة العالمية فإن هذه النسبة لا يجب أن تتعدى ال5%”.

ورغم تراجع نسبة المصابين الذين يحتاجون الى المستشفيات، أعرب عراجي عن قلقه لأن “القدرة الاستيعابية للمستشفيات اصبحت أقل من السنة الماضية ونسبة الإشغال بلغت حاليا 80%”.

وأوضح ان “البنك الدولي يغطي جزءا من فاتورة المرضى الذين يدخلون الى المستشفيات على حساب وزارة الصحة، ولكن يبقى هذا غير كاف لأن الكلفة الاستشفائية اصبحت مرتفعة جدا. فكل ليلة في العناية الفائقة تكلف ما بين 8 الى 10 ملايين ليرة، وهذا الأمر جعل نسبة إشغال المستشفيات بشكل عام تتراجع وهي لا تتعدى ال50%، وبعض المرضى لم يعد بإمكانهم دخول المستشفيات، وإذا لم تأت مساعدات من الخارج فإن القطاع الصحي لن يتمكن من الاستمرار”.

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