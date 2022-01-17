الجيش يستأنف توزيع التعويضات على متضررين من انفجار المرفأ

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صدر عن قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه البيان الآتي:

“بتاريخ 17 /1 /2022، استأنفت وحدات الجيش المعنية عملية توزيع التعويضات على المواطنين المتضررين جراء انفجار مرفأ بيروت، وقد تم توزيع مبلغ وقدره 3.126.000.000 ليرة لبنانية. وبلغ عدد الوحدات السكنية التي استفادت من هذه التعويضات والمصنفة متوسطة ودون المتوسطة 381 وحدة سكنية موزعة على مناطق (الكرنتينا ومار مخايل والجميزة وكرم الزيتون وكورنيش النهر والجعيتاوي وساسين والمدور والرميل والروم ورزق والعدلية وتباريس).

سيتم إستئناف التوزيع بتاريخ 18 /1 /2022 في المناطق المذكورة أعلاه، بالإضافة إلى (برج حمود والواجهة البحرية لساحل الدورة و سن الفيل والمزرعة)”.