إدي معلوف بحث مع ميقاتي بملف مطمر النفايات في الجديدة

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استقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي النائب ادي معلوف الذي أعلن إثر اللقاء:" تشرفت بزيارة دولة الرئيس ميقاتي لطرح إشكالية نحن قادمون عليها في القريب العاجل وهي امتلاء مطمر الجديدة بالنفايات بعد شهر ونصف الشهر من الآن، فبعد سنوات من الإدارة الخاطئة لموضوع النفايات يقال لنا بأننا سنكون امام أزمة نفايات جديدة.

عرضت هذا الأمر على دولة الرئيس الذي تواصل مع وزير البيئة واتفق على عقد اجتماع للجنة الوزارية الخاصة بمعالجة موضوع النفايات،واضاف:" لقد وُعدت بلديتا برج حمود والجديدة بحوافز وبأراض جديدة ولكنهما لم يتسلما منها شيئا، وقد نقلت هذه المطالب الى دولة الرئيس، واتمنى على اللجنة الوزارية التي ستجتمع غدا، ان تأخذ كل هذه الأمور في عين الإعتبار لكي لا نكون امام مشكلة بيئية بعد شهر ونصف الشهر من الآن.