الطيران المدني تسلم من WAF تقريرًا عن واقعة الطائرة اليونانية...ماذا جاء في التقرير؟

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أصدرت المديرية العامة للطيران المدني بيانًا جاء قيه أنه "إلحاقًا بما ذكره وزير الأشغال العامة والنقل الدكتور علي حميه بتاريخ 15/01/2021 حول ما أثير بشأن واقعة الطائرة التابعة لشركة "Aegean" اليونانية التي هبطت في مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت بتاريخ 10/01/2021، ورد اليوم إلى المديرية العامة للطيران المدني بريد إلكتروني من منظمة WAF (World Aviation Forum) الأميركية المعتمدة من قبل شركات طيران ومنظمات طيران عالمية، فيه تقرير مفصل من ثماني فقرات، يتضمن تحليلًا علميًا لطبيعة الضرر الذي أصاب الطائرة اليونانية. وقد خلص التقرير إلى أن طبيعة الضرر يتطابق مع الأضرار التي تنتج من إرتطام الطائرة بمعدات ثقيلة مخصصة للخدمات الأرضية (Ground handling Equipment)، أو بالجسر المخصص لعبور الركاب من وإلى الطائرة، واستبعد التقرير في فقرته الثامنة إمكان أن يكون الإصطدام قد حصل عند الجسر المخصص لعبور الركاب مكان وقوف الطائرة في مطار رفيق الحريري الدولي، وذلك لعدم وجود أطراف حادة في الجسر قد تسبب أي ضرر في هيكل الطائرة، وقد أوصى التقرير في فقرته السابعة بأن تقوم المديرية العامة للطيران المدني اللبناني بمراسلة سلطة الطيران المدني اليوناني لمراجعة مكان وقوف الطائرة في مطار أثينا قبل قدومها إلى بيروت."



وإذ وضعت المديرية العامة للطيران المدني بين أيدي الرأي العام نسخة من التقرير المشار إليه أعلاه، تمنت على جميع وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي توخي الدقة قبل نشر أي خبر يتعلق بواقعة في حال حدوثها في مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت".