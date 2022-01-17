باسيل استقبل وفداً من أهالي الموقوفين في قضيّة انفجار المرفأ: وحدها الحقيقة والحكم العادل يطويان جزئياً صفحة الألم الكبير

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اعرب رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل عن تضامنه الكامل مع كل من يطاله الظلم، لافتا الى أن الاهمال الوظيفي إن حصل فإن عقوبته معروفة ولا يمكن ان تبقى مفتوحة، فكيف ان لم يحصل، حيث ان بعض الموقوفين قاموا بعملهم الوظيفي على أكمل وجه.



ولفت باسيل في خلال استقباله وفدا من اهالي الموقوفين!، الى أن الظلم أشد مضاضة حين يكون مصدره القضاء نفسه، مؤكدا أن الملحّ راهنا يتمثّل في أن ينهي المحقق العدلي التحقيقات ويصدر القرار الظني.



وشدد على أن الاستمرار في عرقلة سير العدالة وعدم معرفة الحقيقة، يحملان ظلما كبيراً على اهالي الشهداء اصحاب الخسارة الأفظع، وعلى المتألمين من الجرحى وعلى المتضررين في ممتلكاتهم من عدم صدور التقرير الذي يعوّضهم جزئياً، وعلى الموقوفين ظلمًا. وحدها الحقيقة والحكم العادل يطويان جزئياً صفحة الألم الكبير.