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أُبلغنا احالة الاقتراح إلى اللجان المشتركة.. كنعان بعد لجنة المال: نؤكد على رجعية القوانين في تجريم التحاويل المتأتية من الفساد

17
JANUARY
2022
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عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان ناقشت فيها اقتراح القانون المتعلق باستعادة الاموال المحولة إلى للخارج.
وحضر الجلسة النواب: نقولا نحاس، سليم سعادة، الان عون، محمد الحجار، علي درويش، ادي ابي اللمع، امين شري، ابراهيم الموسوي، بلال عبدالله، فيصل الصايغ، جورج عقيص، غازي زعيتر، فريد البستاني، ايوب حميد، جميل السيد، ياسين جابر، حسن فضل الله، طارق المرعبي، هادي حبيش ايلي الفرزلي، قاسم هاشم، عدنان طرابلسي.

 

كما حضر ممثل وزارة العدل القاضي جاد الهاشم، مسؤول الشؤون القانونية في مصرف لبنان بيار كنعان، ممثل نقابة المحامين في بيروت عبدو لحود، ممثل جمعية المصارف نديم القصار، محامي جمعية المصارف أكرم عازوري، المستشار القانوني لجمعية المصارف المحامي ايلي شمعون.

 

وعقب الجلسة تحدث النائب ابراهيم كنعان فأكد على رجعية القوانين في تجريم التحاويل إلى الخارج للأموال المتأتية من الفساد للسياسيين والموظف العمومي كما للمصارف.

 

وأشار الى ان الاقتراح تطرق ايضاً لاستنسابية المصارف في التحاويل خاصة على مستوى أصحابها ومدرائها التنفيذيين وآلية استعادة هذه الأموال.
واضاف كنعان ان اللجنة أُبلغت إحالة القانون إلى اللجان المشتركة وأشار انه سيرفع تقريراً يتضمن خلاصة ما توصلت إليه اللجنة إلى هذه اللجان لاستكمال مسار إقرار القانون بعد الجهد الذي قامت به.

 

وختم انه لن يرضى ان لا يأخذ استرداد الأموال المحولة للخارج مساره الطبيعي والتنفيذي فالناس يريدون العدالة ومحاسبة المخالفين.

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