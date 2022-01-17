"3 وفيات و إصابة 6 آخرين"... شرطة أبوظبي: انفجار في 3 صهاريج للمحروقات والحوثيون يتبنون

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أكدت شرطة أبوظبي اندلاع حريق صباح اليوم الاثنين، ما أدى إلى انفجار في 3 صهاريج نقل محروقات بترولية في منطقة مصفح آيكاد 3، بالقرب من خزنات أدنوك، كما وقع حادث حريق بسيط في منطقة الإنشاءات الجديدة في مطار أبوظبي الدولي.



وأشارت التحقيقات الأولية إلى رصد أجسام طائرة صغيرة يحتمل أن تكون لطائرات بدون طيار "درون" وقعت في المنطقتين قد تكون تسببت في الانفجار والحريق، وتم إرسال جهات الاختصاص وجار التعامل مع الحريق، وفق وكالة أنباء الإمارات (وام).



ونقلت قناة "الحدث" عن شرطة أبو ظبي أن "الحادث أسفر عن 3 وفيات و إصابة 6 آخرين، وسيطرنا على الحريق الذي اندلع في منطقة المصفح وأدى لانفجار 3 صهاريج بترول".

إلى ذلك، باشرت السلطات المختصة تحقيقاً موسعاً حول سبب الحريق والظروف المحيطة به، كما لا توجد أضرار تذكر نتجت عن الحادثين.



وقال مراسل العربية/الحدث إنه تمت السيطرة بشكل كامل على الحريقين بالمصفح ومطار أبوظبي، مشيراً إلى أن لا أضرار جراء الانفجار.



كذلك، أوضح أن الحريق بمنطقة الإنشاءات الجديدة بمطار أبوظبي لم يؤثر على حركة الطيران.



فيما أفادت وكالة رويترز بأن الحوثيين شنوا هجوماً على دولة الإمارات.

من جهته، أعلن التحالف رصده عدداً من المسيرات المفخخة انطلقت من مطار صنعاء الدولي.



وأضاف "رصدنا ونتابع تصعيدا عدائيا باستخدام مسيرات من قبل الحوثي".