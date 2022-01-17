انفجار في ابو ظبي.. إليكم التفاصيل الكاملة

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أكدت شرطة أبوظبي اندلاع حريق صباح اليوم الإثنين، ما أدى إلى انفجار في 3 صهاريج نقل محروقات بترولية في منطقة مصفح آيكاد 3، بالقرب من خزنات أدنوك، كما وقع حادث حريق بسيط في منطقة الإنشاءات الجديدة في مطار أبوظبي الدولي.

وأشارت التحقيقات الأولية إلى رصد أجسام طائرة صغيرة يحتمل أن تكون لطائرات بدون طيار "درون" وقعتا في المنطقتين قد تكونان تسببتا في الانفجار والحريق، وتم إرسال جهات الاختصاص وجاري التعامل مع الحريق، وفق وكالة أنباء الإمارات (وام).



إلى ذلك، باشرت السلطات المختصة تحقيقاً موسعاً حول سبب الحريق والظروف المحيطة به، كما لا توجد أضرار تذكر نتجت عن الحادثين.



في الأثناء، أفادت وكالة رويتزر بأن الحوثيين يقولون إنهم شنوا هجوماً على دولة الإمارات.

وأعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثية أنها ستصدر "بيانا مهما للقوات المسلحة للإعلان عن عملية عسكرية نوعية في العمق الإماراتي خلال الساعات القادمة".