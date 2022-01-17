لبنان سيتعرض لموجات قطبية.. الثلوج ستلامس الـ 300 !

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أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص بالأحوال الجوية ان الضغوط الجوّية تلعب دوراً اساسيا بتوزيع المنخفضات والكتل الدافئة والباردة فوق المحيطات والقارات، وفي هذا الوقت من شهر كانون الثاني، تظهر اقوى الضغوط الجوية بين اوروبا وافريقيا وغرب اسيا وتؤثر على الطقس وهي: الايسلاندي ذات الضغط المنخفض مركزه ايسلاندا شمال الاطلسي، الآزوري ذات الضغط المرتفع مركزه جزر آزور غرب البرتغال في المحيط الاطلسي، والسوداني في افريقيا ذات الضغط المنخفض.



أضاف: بعدما سيطر الايسلاندي على موسكو الاسبوع الماضي، حوّل المناطق الروسية الوسطى الى منطقة قطبية وضربت العواصف الثلجية البلاد وارتفعت سماكة الثلوج لتتخطى المترين مع انخفاض في الحرارة التي وصلت الى -21، وبدأ يوسّع نطاق سيطرته بضغطه الذي لامس 956hpa، نحو المناطق الجنوبية اي تركيا وسوريا ولبنان وفلسطين والاردن، وبدأ يزنّر الشرق الاوسط بالكتل القطبية.

يتأثر، حالياً، الحوض الشرقي للبحر الابيض المتوسط بطقس بارد سيزداد سوءا مع تقدم الايام بسبب قساوة الموجات القطبية، الامر الذي يجب ان نعتاد عليه حتى منتصف شهر شباط، هذا وقد ضربت لبنان وسوريا اولى الموجات الباردة ليل امس الاحد وتدنت درجات الحرارة في البقاع ولامست -7 و -8، وسوف تستمر على حالها خلال مساء الاثنين.



يُعاود المنخفض الايسلاندي نشاطه يوم الثلاثاء، حين يسقط من اعالي القطب الشمالي نحو وسط روسيا واوكرانيا والبحر الاسود ويمدّ خطوطه نحو سيناء ومصر وشمال المملكة السعودية، فتكون هذه المناطق ايام الاربعاء والخميس والجمعة تحت لعنة الزنّار الجليدي.

٢- من حيث المنخفضات والهطولات:

بالمقابل، يقترب منخفض جوي رطب من شمال شرق اوروبا باتجاه البحر الاسود وتركيا ويضرب لبنان تزامناً مع سيطرة الكتلة القطبية وهذه خصائصه:

يبدأ تأثيره على لبنان وسوريا بعد ظهر يوم الثلاثاء فيتحول الطقس الى غائم وتشتد سرعة الرياح الجنوبية الغربية لتلامس 90 كم في الساعة المناطق الشمالية،

تتحوّل الرياح بشكل خاطف الى شمالية غربية وتنخفض سرعتها الى 30 كم في الساعة مساء الثلاثاء بسبب هبوب الرياح القطبية.

يبدأ تساقط الامطار المتفرقة في ساعات المساء وتتساقط الثلوج على الجبال التي تعلو 1100 متر حتى فجر الاربعاء.

تتوغّل الموجة القطبية في لبنان بشكل متفاوت خلال ساعات فجر الاربعاء فتتساقط الثلوج في الداخل على ارتفاع 1000 متر وفوق الجبال الغربية على 1050متر وفي الشمال 900 متر.

تشتد الهطولات صباح الاربعاء وتشتد معها قساوة البرودة القطبية ويتدنى مستوى تساقط الثلوج ليلامس ظهرا 700 متر وبعد الظهر تتطل الثلوج على الجبال 500 متر ومع اشتداد الرطوبة والبرودة ليل الاربعاء ستطل الثلوج على مشارف الساحل اللبناني اي ما يقارب 300 متر حيث قد تكون التراكمات ما بين 2 و 4 سنتم (على مثال: غابات بكركي وبطحا وحريصا).

يعود سبب هذا السيناريو الى تدنّي درجات الحرارة بشكل قياسي وحاد بين الساعة الخامسة من مساء الاربعاء والساعة الرابعة من فجر الخميس في طبقات 850hpa التي ستلامس -7 و -8 فوق كافة المناطق اللبنانية، وبذلك سيكتسي لبنان بالثلوج بنسبة 70% من مناطقه الجبلية وبخاصة المطلَة على الساحل.



المناطق التي ستطالها الثلوج بشكل متفاوت:

عكار، الهرمل، قضاء زغرتا، قضاء بشري، قضاء جبيل، قضاء كسروان، المتن بأكمله، الشوف، النبطية فوق ٤٥٠ متر، جزين، حاصبيا ومرجعيون وبنت جبيل، البقاع الغربي، البقاع الوسط، البقاع الشمالي والشرقي (بعلبك القاع، عرسال)، جبال بلودان، السويدا، صيدنايا، جبال عجلون في الاردن، وسط فلسطين.

تتفاوت التراكمات من حيث تمركز السحب الركامية الرطبة بين منطقة واخرى، لكن بالمبدأ العام؛ معظم المناطق التي ترتفع 750 متر عن سطح البحر ستشهد 15 سنتم كحد ادنى من التراكمات الثلجية، نكرر، سيكون هناك تفاوت بنسب التراكمات بحسب تمركز السحب الرطبة وذلك بين الجبال الغربية الداخل والمناطق الجنوبية. وكل الجبال التي تعلو 1500 متر سوف تصل التراكمات فيها الى 40 سنتم وعلى 2000 متر 55cm بحسب رطوبة المنخفض الذي سينحسر قبل ظهر الخميس.

بعد انتهاء الثلوج ستنخفض درجات الحرارة على الساحل لتلامس ليل الخميس 3 درجات في طرابلس و 4 درجات في جونية وجبيل وبيروت وعلى 700 متر -3 وعلى 1000 متر -7 وفي البقاع -8 الى -9، وفي اعالي صنين -21 وعلى القرنة السوداء -27

ويتشكل الجليد في كافة المناطق اللبنانية التي تعلو 400 متر.

يستقر الطقس الجليدي حتى مساء السبت وتبقى الجبال مكللة بالبياض بانتظار وصول العاصفة الثلجية الثانية مطلع الاسبوع المقبل اي بين مساء الاحد وصباح الاثنين.