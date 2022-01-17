طقسٌ جليديٌّ.. توخوا الحذر على هذه الطرقات!

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توقّعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس اليوم صاف اجمالا مع بقاء درجات الحرارة متدنية (دون معدلاتها السنوية)، يتكون الجليد على المرتفعات وفي الداخل اعتبارا من ارتفاع 700 متر وما فوق مع تحذير من خطر الانزلاق.

وطلبت غرفة التحكم المروري من السائقين توخي الحذر وتخفيف السرعة على طريق الكحالة حتى مستديرة عاليه بسبب تكون طبقة من الجليد وحصول انزلاقات.

كما طلبت من السائقين تخفيف السرعة على جسر المديرج بسبب تكون طبقة من الجليد و حرصاً على السلامة العامة.

اليكم الطرقات المقطوعة بسبب تكون طبقة من الجليد:

-طريق ترشيش زحلة

-عيناتا الارز

-عيون السيمان حدث بعلبك

-المنيطرة حدث بعلبك

-العاقورة حدث بعلبك

-جرد مربين الهرمل

-الهرمل سير الضنية

-القموعة القبيات

اما الطرقات السالكة امام المركبات المجهزة بسلاسل معدنيه او ذات الدفع الرباعي فهي:

-طريق ضهر البيدر

-جميع الطرقات ضمن محلة دوما

-جميع الطرقات ضمن محلة بشري

-جميع الطرقات ضمن منطقة الارز حتى المصعد الكهربائي

-طريق معاصر الشوف كفريا

-الطريق من حراجل صعودا باتجاه فاريا