living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

طقسٌ جليديٌّ.. توخوا الحذر على هذه الطرقات!

17
JANUARY
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
توقّعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس اليوم صاف اجمالا مع بقاء درجات الحرارة متدنية (دون معدلاتها السنوية)، يتكون الجليد على المرتفعات وفي الداخل اعتبارا من ارتفاع 700 متر وما فوق مع تحذير من خطر الانزلاق.
 
وطلبت غرفة التحكم المروري من السائقين توخي الحذر وتخفيف السرعة على طريق الكحالة حتى مستديرة عاليه بسبب تكون طبقة من الجليد وحصول انزلاقات.
 
كما طلبت من السائقين تخفيف السرعة على جسر المديرج بسبب تكون طبقة من الجليد و حرصاً على السلامة العامة.
 
اليكم الطرقات المقطوعة بسبب تكون طبقة من الجليد:
 
-طريق ترشيش زحلة
 
-عيناتا الارز
-عيون السيمان حدث بعلبك
-المنيطرة حدث بعلبك
-العاقورة حدث بعلبك
-جرد مربين الهرمل
-الهرمل سير الضنية
-القموعة القبيات
 
اما الطرقات السالكة امام المركبات المجهزة بسلاسل معدنيه او ذات الدفع الرباعي فهي:
 
-طريق ضهر البيدر
 
-جميع الطرقات ضمن محلة دوما
 
-جميع الطرقات ضمن محلة بشري
 
-جميع الطرقات ضمن منطقة الارز حتى المصعد الكهربائي
 
-طريق معاصر الشوف كفريا
 
-الطريق من حراجل صعودا باتجاه فاريا
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout